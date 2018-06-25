台積電除息開高後觀望　台股一度跌約80點

台積電今（25）日除息，牽動台股後市。台北股市今日開盤一度下跌約80點左右，最低來到10819點附近。指標股台積電除息，早盤原在盤上，目前在盤下大致貼息，來到219元。鴻海也在盤下，跌0.2%，大立光則漲0.6%。早盤個股量大走揚的有東貝、宏齊、光鼎、義隆、九豪、奇力新、嘉聯益等。

OPEC主要產油國同意增產的消息激勵美國能源股勁漲，上周五22日道瓊工業指數漲0.5%至24580.89點，終止連8跌。但科技股那斯達克指數終場跌0.3%，來到7692.82點。標普500指數漲0.2%，以2754,88點作收。費城半導體則跌10.01點，來到1371點。