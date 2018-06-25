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即時跑馬燈牽動大盤　台積電除息開高後觀望陳弘志／兩岸十年　棋手的下一步8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

台積電除息開高後觀望　台股一度跌約80點

記者許家禎／台北報導2018/06/25 10:01
▲台積電6月25日除息，牽動台股後市，開高後呈現觀望。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台積電6月25日除息，牽動台股後市，開高後呈現觀望。（圖／NOWnews 資料照片）

台積電今（25）日除息，牽動台股後市。台北股市今日開盤一度下跌約80點左右，最低來到10819點附近。指標股台積電除息，早盤原在盤上，目前在盤下大致貼息，來到219元。鴻海也在盤下，跌0.2%，大立光則漲0.6%。早盤個股量大走揚的有東貝、宏齊、光鼎、義隆、九豪、奇力新、嘉聯益等。

OPEC主要產油國同意增產的消息激勵美國能源股勁漲，上周五22日道瓊工業指數漲0.5%至24580.89點，終止連8跌。但科技股那斯達克指數終場跌0.3%，來到7692.82點。標普500指數漲0.2%，以2754,88點作收。費城半導體則跌10.01點，來到1371點。

台北股市上周五收在10899點，今（25）日台積電除息，每股配發新台幣8元現金股息，總額達2074.43億元，證交所預估，今日加權股價指數開盤將蒸發69.8點。而台股今日開盤一度下跌約80點左右，最低來到10819點。

各類股部分，電子跌超過1%，金融在盤下。其他，機電漲1%、半導體跌2.7%。個股部分，指標股台積電除息，早盤在盤上，目前在盤下大致貼息，來到219元。鴻海也在盤下，跌0.2%，來到82.2元。大立光漲0.6%，來到4400元。

其他，南亞科跌近3%、宸鴻漲逾1%。另外，早盤個股量大走揚的有東貝、宏齊、光鼎、義隆、九豪、奇力新、嘉聯益等漲幅在3%以上。不過，中環、光磊遭到調節，錸德則跌停。

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股匯挫　台幣早盤續貶觸30.37

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