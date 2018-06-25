港交所公佈美團點評提交上市申請 2017年淨虧損1

稍早傳出美團點評在料港集資 60 億美元 (約港幣 468 億元)，估值目標為 600 億美元 (約港幣 4680 億元)，與小米估值相當，小米的估值為 539 億美元至 690 億美元。美團點評並計劃於 8 月 30 日通過上市聆訊，於 9 月 26 日正式上市。

港交所今 (25) 日正式公佈，美團點評提交上市申請，將採用「同股不同權」架構，這是繼小米之後，第二隻以「同股不同權」形式赴港上市新股。美團點評 2017 年營收人民幣 339 億元，淨虧損人民幣 189 億元。

招股書顯示，美團點評總收入由 2015 年人民幣 40 億元增加至 2016 年人民幣 130 億元，並於 2017 年進一步增加至人民幣 339 億元。於 2015 年、2016 年及 2017 年，分別錄得虧損人民幣 105 億元、人民幣 58 億元及人民幣 190 億元。

倘排除可轉換可贖回優先股公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支、投資公允價值收益 /(虧損)、出售投資及附屬公司收益 /(虧損)、已終止經營業務收益 /(虧損) 以及收購所得無形資產之攤銷的影響，則於 2015 年、2016 年及 2017 年，分別錄得經調整虧損淨額人民幣 59 億元、人民幣 54 億元及人民幣 29 億元。

過去幾年，美團點評一方面面臨著阿里、攜程這些巨頭的競爭，另一方面也進行了很多投資佈局，尤其在餐飲及其上下游建立了生態的閉環。

美團點評已相繼投資了屏芯科技、K 米、錢袋寶、美菜、餐飲老闆內參、智慧圖等多個企業。其中，美團點評收購錢袋寶是為解決支付牌照問題，錢袋寶支付牌照完整，互聯網、行動電話、收單全國及跨境支付牌照。

2018 年 5 月，美團點評全資收購餐飲 SaaS 服務企業屏芯科技。

一如稍早報導，美團點評聯席保薦人為：高盛、摩根土丹利、美銀美林及華興資本。