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〈人行降準〉人行定向降準來了 一文看懂對股債匯房四

鉅亨網2018/06/25 09:55
鉅亨網 / NOWnews
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人行昨 (25) 日晚間宣佈定向降準，對中國股市、匯市、債市、房市將帶來怎樣影響，以下帶您全面了解：

對股市影響

《中國基金報》報導，這回人行定向降準，按照先前四次經驗，從降準後 A 股隔日表現來看，當中有三次出現上漲。最近一次人行公告定向降準發生在去年中國國慶前夕，去年 9 月 30 日人行公告後，國慶日後的第一個交易日（10 月 9 日），上證指數上漲 0.76%。今日 A 股低開後小幅走高，至截稿為止，上證指數報 2901.75 點，漲 0.42%。

圖自新浪財經
圖自新浪財經

道誼投資董事長盧柏良表示，降準對市場悲觀情緒帶來緩衝，尤其近來 A 股受到中美貿易戰和股權質押風險影響，出現多殺多，降準有助緩解市場對股權質押風險的擔憂。

對債市影響

海通證券首席宏觀債券分析師薑超認為，近期長端利率因避險情緒、基本面回落等因素走低，但短端利率因半年末因素略有上揚，期限利差持續縮窄制約長端下行。姜超認為，本次降準有利於帶動短端利率向下，進而打開長端下行空間。在貨幣寬鬆、基本面下行和違約風險上升的背景下，認為債市的分化仍是未來的主旋律，看好利率債和高等級信用債為配置首選，對低等級信用債保持謹慎。

對匯市影響

《澎湃新聞》報導，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵指出，這次定向降准主要是出自國內結構性問題的考慮，一來想緩解流動性過緊產生的不良反應，也希望避免進一步加杠杆和積累風險。

不過，從國際大環境來看，美國 6 月才升息，預料 9 月還可能再升息一次。過去七個交易日來，人民幣兌美元一路從 6.40 附近貶值到接近 6.50 的水準，貶值幅度近 1.4%。

徐奇淵認為，這次降準時機表明：中國官方確實有意坐視人民幣兌美元貶值，甚至有心推動。另一方面也顯示，政策層對於當前人民幣匯率的貶值空間，心中比較有數，比較有信心使得貶值範圍處於可控區間。

今 (25) 日人民幣中間價報 6.4893 ，上一交易日中間價報 6.4804，貶值 89 個點，為 2018 年 1 月 12 日以來新低。至截稿為止，在岸人民幣貶 0.2461%，報 6.5186。

對房市影響

這回人行降準目標明確，就是為了確保小微企業流動性，並非向股市、房市注資，但難以避免房市將有所獲益。觀察先前降準週期後，房地產市場均出現了一波成交轉暖跡象。克爾瑞研究中心分析，降準後釋放出的增量資金很大一部分還是會流向房地產市場。

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