撞臉田馥甄！街頭見正妹女警　老司機「神之眼」網全跪了

老司機是你？嘉義民雄一名男網友日前在街頭驚見一名正妹女警，不僅臉蛋清秀甜美，乍看之下還神似歌手田馥甄，讓他立刻拍下女警身影，並 po 上網求認識。厲害的是，才僅僅瞥了一眼，原 PO 竟精準「目測」出女警的年齡、身高、體重，讓大批網友通通歪樓，直呼：「根本是神之眼！」

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」表示，日前在民雄街頭發現一名正在值勤的女警非常漂亮，只見該名女警皮膚白皙、紮著馬尾，瓜子臉配上一雙大眼還意外撞臉田馥甄，讓原 PO 看了興奮喊「目測 168.8 、雙眼皮、體重 47.8 、年齡 25 …小田馥甄耶，老婆我又戀愛了！」希望藉廣大網友的力量，神出該名女警的真實身分。

不料，貼文一出卻讓網友大歪樓，紛紛留言「你的雙眼有加掛偵查器？還有分析能力？」「一定要精確到小數點一位嗎？」「那麼遠你可以分析的那麼詳細，你去哪裡練這種神力的？」「可以順便目測她的三圍嗎？」還有網友笑回「你老婆在你後面，她現在非常火」，意外掀起熱烈討論。



▲原 PO 神準目測正妹女警的年齡、身高、體重，讓大批網友佩服不已。（圖／翻攝自爆廢公社）