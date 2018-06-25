美防長馬提斯26日訪中 商討美中兩軍關係

（中央社台北25日電）中國國防部發言人任國強今天上午表示，美國國防部長馬提斯將於6月26日至28日訪問中國。中國國家和軍隊領導人將會見馬提斯，雙方將就兩國兩軍關係及共同關心的問題交換意見。

任國強今天採答記者會形式，回應有關「美國防長馬提斯近日對記者稱，他將於近期先後訪問中國和韓國。請問能否證實？如屬實，中方哪些官員將與馬蒂斯會晤？雙方將談及哪些議題」時，作上述表示。

他表示，應中國國務委員兼國防部長魏鳳和上將邀請，馬提斯將於6月26日至28日訪問中國。中國國家和軍隊領導人將會見馬提斯，雙方將就兩國兩軍關係及共同關心的問題交換意見。