美防長馬提斯26日訪中 商討美中兩軍關係

（中央社台北25日電）中國國防部發言人任國強今天上午表示，美國國防部長馬提斯將於6月26日至28日訪問中國。中國國家和軍隊領導人將會見馬提斯，雙方將就兩國兩軍關係及共同關心的問題交換意見。
任國強今天採答記者會形式，回應有關「美國防長馬提斯近日對記者稱，他將於近期先後訪問中國和韓國。請問能否證實？如屬實，中方哪些官員將與馬蒂斯會晤？雙方將談及哪些議題」時，作上述表示。
他表示，應中國國務委員兼國防部長魏鳳和上將邀請，馬提斯將於6月26日至28日訪問中國。中國國家和軍隊領導人將會見馬提斯，雙方將就兩國兩軍關係及共同關心的問題交換意見。
任國強指出，發展健康穩定的中美兩軍關係符合中美雙方的共同利益，也是國際社會的普遍期待。中方高度重視與美方發展軍事關係，希望美方與中方相向而行，共同努力使兩軍關係成為兩國關係的重要穩定因素。
此前有媒體報導稱，馬提斯（Jim Mattis）本週將先訪問北京，之後於28日訪問南韓，29日將出席駐韓美軍司令部由首爾龍山基地南遷至京畿道平澤韓福瑞營區的移防儀式。
馬提斯15日在美國海軍戰爭學院（Naval WarCollege）畢業典禮上說，「為改變國際秩序，中國目前有一套長期計畫，他們似乎是以明朝為範本」，且中國似乎以更強悍方式，要求其他國家成為向北京叩頭的朝貢國（tribute states）。
精讀7000本藏書且對「孫子兵法」朗朗上口的馬提斯，有「瘋狗」綽號，還被封「武僧」（warrior-monk）。報導說，他此次訪問南韓，可能包含對美國總統川普突然宣布停止韓美聯合軍事演習的善後處理。（編輯：林克倫）1070625