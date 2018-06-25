NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈抗陸打壓　蔡：民主倒退不是台選項雙乳找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
新奇

撿到手機討萬元報酬被拒　大媽發狂當街摔爛

編輯中心／綜合報導2018/06/25 11:21
▲囂張的大媽沒拿到錢，就是不還手機。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.25）
▲囂張的大媽沒拿到錢，就是不還手機。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.25）

中國大陸浙江寧波一名徐姓少女，日前不小心弄丟了自己的 iPhone 7，被一名大媽撿到，豈料大媽竟向她索討 2000 人民幣（折合新台幣約 9000 多元）當作報酬，少女拿不出這麼多錢，只好報警處理，而氣急敗壞的大媽竟然直接把手機扔到地上摔壞，讓少女當場傻眼。

根據大陸媒體報導，本月 19 日，徐姓少女在地鐵上遺失了一支 iPhone 7，當下立刻回撥 10 幾通電話終於有人接聽，發現原來是被一名大媽給撿走；此時大媽竟然對少女說：「我不能隨便還給妳的，得給酬謝費！」徐女當下也覺得這是應該的，於是特地買了一籃水果，準備向對方道謝。


徐女的手機最後慘被大媽摔壞。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.25）

不料大媽現身後，竟然向她索取 2000 人民幣的費用，還嗆聲：「愛要不要，不要拉倒！」大媽理直氣壯地表示，手機是她撿到的，不是偷來的，不算侵占。眼見徐女遲遲不給錢，大媽乾脆囂張地放話：「我寧可摔壞，也不會給妳的！」

報導指出，徐女無計可施，最後只好報警處理，氣急敗壞的大媽竟然直接把 iPhone 7 猛摔到地上，徐女嚇得跑過去撿起來，但手機螢幕已經整個被摔裂了。目前當地警方正介入調查此案。

關鍵字大媽手機報酬摔爛
女警撞臉田馥甄！老司機讓網友跪了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan