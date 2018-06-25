撿到手機討萬元報酬被拒　大媽發狂當街摔爛

中國大陸浙江寧波一名徐姓少女，日前不小心弄丟了自己的 iPhone 7，被一名大媽撿到，豈料大媽竟向她索討 2000 人民幣（折合新台幣約 9000 多元）當作報酬，少女拿不出這麼多錢，只好報警處理，而氣急敗壞的大媽竟然直接把手機扔到地上摔壞，讓少女當場傻眼。

根據大陸媒體報導，本月 19 日，徐姓少女在地鐵上遺失了一支 iPhone 7，當下立刻回撥 10 幾通電話終於有人接聽，發現原來是被一名大媽給撿走；此時大媽竟然對少女說：「我不能隨便還給妳的，得給酬謝費！」徐女當下也覺得這是應該的，於是特地買了一籃水果，準備向對方道謝。