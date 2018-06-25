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踢出道瓊後 奇異預計拋售200億資產

鉅亨網2018/06/25 10:27
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《華爾街日報》週日 (24 日) 報導，近期被踢出道瓊指數的奇異公司 General Electric (GE-US) 為了重整其營運部門，可能將生產工業發動機的部門出售給一家私募股權公司 Advent International。

奇異股價週五 (22 日) 上漲 2.31% 來到 13.05 美元。

奇異股價日線趨勢圖

消息人士稱奇異最快可能於美國時間週一 (25 日) 完成這項價值 30 億美元的交易。

奇異執行長 John Flannery 正在進行廣泛的公司重組，除了出售投資組合外也有機會做併購。為此，該公司正在研究多種重整方式來分拆多達 200 億美元的資產。

《CNBC》的 David Faber 上週表示該公司準備在月底前就未來發展提出重要聲明。長期道瓊成份股奇異公司 General Electric (GE-US) 週二 (19 日) 在進入道瓊指數超過 100 年後，已於週三 (20 日) 被告知將在下週移出道瓊指數，並由連鎖藥店 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 所取代。

據了解，工業發動機部門包含了 Jenbacher 及 Waukesha 引擎渦輪，去年利潤下滑了 45%。該部門製造的渦輪屬中小型，大約 100 KW 至 10 MW 產電量。

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