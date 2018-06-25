廖人帥加碼3中指回送酸民　「心碎囉，X癡」

前團體CIRCUS解散後，廖人帥轉到幕後成為MV導演，第29屆金曲獎23日完美落幕，廖人帥以A-Lin〈未單身〉入圍《最佳音樂錄影帶獎》，沒想到再度落馬，氣得他提早離場，在計程車上還拍攝比中指影片以示不滿，昨（24）再度比中指狠嗆酸民。

廖人帥23日身穿「這裡最不值錢叫做創意」酸金曲獎，當天《最佳音樂錄影帶獎》由張惠妹的〈身後〉拿下，廖人帥則在臉書上比中指以示不滿，被網友嗆「屁孩」、「沒品」，他則表示只是做出正常人會做的反應，「我比個中指說聲Fuck，酸民們的世界就崩塌了嗎？」昨日他在IG再度送出3個中指狠嗆酸民，說「心碎囉？白痴！」



▲廖人帥對酸民比中指：「心碎囉，白痴！」（圖／翻攝廖人帥臉書 , 2018.06.25）

事後廖人帥找出網友對他的評論，「反正你的個性也聽不進去，說到底所謂的鄉民、屁孩不就是你這種人嗎？哪個天王是這種格局，態度決定一切。」廖人帥以「國外很多天王都這樣」反擊酸民，還自誇說「以導演這個行業來說，應該算是年輕的天王了喔！」支持廖人帥的網友則告訴他「你就放棄台灣好啦，何必執念，去哪得不了獎了？」



▲▼網友對廖人帥的回應。（圖／翻攝廖人帥臉書 , 2018.06.25）