土耳其恐成艾爾段一人統治國家 里拉短暫獲得支撐

土耳其於 24 日舉行國會與總統大選，現任總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 贏得超過半數的選票連任，他將成為土耳其從國會制改為總統制後的首任總統，評論家認為土耳其恐成一人統治國家，土耳其里拉在週一 (25 日) 上午兌美元獲得支撐上揚。

土耳其最高選舉委員會 (Supreme Election Council) 宣布，根據已開出的 97.6% 選票，Erdogan 以獲得 52.5% 的開出選票順利當選，而主要競爭對手共和人民黨 (CHP) 候選人 Muharrem Ince 則以 30.8% 的得票率落敗。