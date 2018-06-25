LED族群轉強 法人：待拉回再逢低布局

LED磊晶廠晶電21日舉行股東常會釋出利多，看好第3季照明、背光產品表現將優於第2季，雖然22日外資賣超晶電6450張，但今天重獲買盤青睞，盤中股價最高來到39.7元，隨後漲幅收斂至0.5%左右。

法人表示，LED族群陸續召開股東會，其中提及Mini LED（次毫米發光二極體）技術近來面臨良率、修補與成本等問題，預計今年可望提供客戶整體解決方案。

法人進一步指出，用於3D感測的VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）產品正與客戶討論合約與導入時程，今年第4季可望小量出貨，因此股價沉寂已久的LED族群陸續出現轉強，但業績面回升緩慢，建議等待拉回再逢低布局。

根據市場研究機構TrendForce旗下LEDinside最新報告，有別於傳統的LED背光，Mini LED晶片尺寸更小，搭配直下式背光與區域點亮的技術，對於LED晶片的消耗量將呈現倍數成長，成為支撐需求的重要應用。

然而，LEDinside指出，對於主流的顯示器產品而言，短期內Mini LED背光的成本結構仍然過高，加上還有散熱、耗電等問題待解決，未來能夠切入的市場仍然以消費性的高階產品為主，例如電競筆電、電競桌上型螢幕或特殊應用的螢幕，以及講求高解析、高對比、高色飽的高階電視等利基型產品。

LEDinside預估，2018年下半年將會陸續見到採用Mini LED背光技術的顯示器問世，2022年Mini LED產值將達到6.89億美元（約新台幣209億元）。（編輯：楊玫寧）1070625