屈服正統派教徒要求 以色列航空請女客換位惹議

最近的歧視事件則發生在21日由美國紐約飛至以色列特拉維夫（Tel Aviv）的航班上。以航今天發布聲明表示，以航「禁止」歧視乘客，並竭力為「眾多人群及旅客」服務。

美聯社報導，以色列航空2016年也因類似的歧視事件遭一名女乘客提告。以色列最高法院當時裁定，依性別要求乘客調整座位已構成性別歧視。

（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列航空公司（El Al）上週屈服猶太教極端正統派（Ultra-Orthodox）男性乘客拒與女性為鄰的壓力，請兩名女性乘客移座到別處後，遭外界指控性別歧視。

這起事件也在社群網站Reddit上掀起討論，網友arrogant_ambassador留言表示：「又來？」Blackhatmafia則說：「身為正統派的猶太人（我來自哈西迪支派），這起事件讓我感到既丟臉又失望。」

另一名網友BenMogh也轉發相關新聞說道：「如果有人拒絕入座，航空公司應派人迅速陪同他們下飛機，並禁止他們再度搭乘自家航空。」（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070625