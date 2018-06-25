富國：一面倒看多科技股 反而是美股的麻煩

以科技股為主要標的的 XLK 科技 ETF 今年以來上漲 11%，大部分分析師都給予正面評價。在 FactSet 調查的分析師中，近 60% 的評級是買入或加碼，36% 為持有。

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 表示，「市場應該對科技類股開始感到擔心。」「當事情進行地十分順利，每個人都超級看多時，就是該擔心的時候了。」

在 FANG 科技龍頭股帶領下，今年標普 500 科技類股一直是大盤主要發動機，但是這種科技死多頭的看法讓一位分析師擔心，好日子可能不多了。

他解釋看空的時機：「我們是這麼認為的，信不信由你：當好變得更好時，我們認為更好反而是不好的。」

不過 Harvey 強調，現在也還不是馬上退出科技類股的時候。

他說，「我們很勉強地繼續持有，但做好一切準備。雖然還沒到那個時間點，但我們正在尋找跡象。」「越來越多的人看好科技類股，在與客戶交談時發現，他們也開始屈服於這股潮流，注意那些還沒列入主要名單的個股並著手買進。這通常代表我們已進入循環末期，這是最讓人擔憂之處。」

Harvey 警告，一面倒轉向科技類股將給其餘的類股帶來麻煩。

他說，「科技股佔標準普爾 500 指數權重 25% 以上，所以這對大盤非常不利，一旦科技類股走跌，整個大盤馬上跟進下跌。」

資訊科技與非必需性消費品產業在今年標普 500 表現最好的兩個類股。非必需性消費品類股包括 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，許多人認為這兩個 FANG 股票也應該納入科技產業。