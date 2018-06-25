蔡總統：面對中國壓力 台灣民主不會走回頭路

（中央社記者呂欣憓台北25日電）總統蔡英文今天表示，台灣面對來自中國改變台灣人生活方式和壓縮台灣國際空間的壓力，只有理念相同的國家站在一起，才能對抗這些威嚇，台灣在民主路上不會走回頭路。

蔡總統今天早上出席台灣民主基金會創會15週年國際會議，蔡總統以英文致詞。蔡總統說，在柏林圍牆倒塌、蘇聯解體、冷戰結束後，就像學者杭亭頓（SamuelHuntington）說的第三波民主，來自東歐、中南美洲、亞洲和非洲的人民擁抱民主自由和人權，當然也包括台灣。

蔡總統指出，30年前台灣解嚴，開始有言論自由、媒體自由，今天台灣是全球最有活力的民主政體之一，有全亞洲最自由的媒體；就像多數民主國家，民主轉型並不容易也不總是和平，在追求民主的路上，不能忘記那些被起訴和受苦的人民，這些故事提醒大家不要忘記轉型正義，「我們要和過去和解並一起往前走」。