43吋以下電視面板7月價格止穩 群創主力尺寸價格受

楊柱祥指出，電視面板隨著廠商 6 月促銷後愈來愈熱，第 2 季大尺寸電視業績逐月成長，第 3 季更將比第 2 季好，在巨觀狀況下看起來產能過剩，但在微觀機會裡面可以找到差異化，差異化可讓未來產能滿載，預估電視上下半年約是 45:65，或 40:60，電視的旺季下半年將逐季上揚，大尺寸面積也將愈來愈穩定。

群智諮詢 (Sigmaintell) 最新資料顯示，預計 7 月 43 吋及以下小尺寸面板價格有望止跌回穩，中大尺寸價格降幅將全面收斂；面板廠群創 (3481-TW) TV 事業群總經理楊柱祥也表示，第 2 季大尺寸電視業績每個月比每個月好，第 3 季會比第 2 季好，主要尺寸 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋價格 5、6 月都在往上調，7 月價格也可望微調。

他表示，電視面板價格這波已經到上一波價格再往下，隨著需求愈來愈多，原先悲觀時看法都會偏向悲觀，認為會有供過於求，慶幸的是有良率與缺料問題，不管是驅動 IC，MLCC 或其他的零組件缺貨，另外還有中國大陸開始抓緊的環保條款，大肆擴張的產能並沒有那麼多如期的跑上來。

楊柱祥分析，中國大陸生活水準愈高，消費能力變強，尺寸逐步往上拉高，每拉 1 吋、2 吋就消化掉一個 8.5 吋，這個狀況有助電視價格穩定，紮實的需求往上舖陳未來價格往上揚，也因此群創主要尺寸價格都在往上調，尤其 5、6 月價格往上調，7 月價格也在微調。

楊柱祥強調，主力產品價格上調是一個好消息，例如 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋，這 4 個產品穩定，經營也可望走穩；除電視外，傳統筆電，監視器及特殊應用等產品進入傳統旺季，目前訂單及供給有點緊，價格正在微幅調整。

在加值型產品部分，他說，就是非 LCD 技術創造比 LCD 技術獲利更好的產品，陸續有一些東西做的不錯，尤其是未來在新零售市場有做一些新的布局。

群智諮詢指出，6 月整機採購心理趨穩，第 3 季需求旺季備貨預期來臨，採購端將會積極備貨準備，供應端仍維持較高的稼動率，但面板廠從第 2 季已開始調整產品結構，預計 7 月 43 吋及以下小尺寸面板價格有望止跌回穩， 中大尺寸價格降幅將全面收窄。

群智諮詢預期，32 吋供需趨於平衡，價格有望止跌回穩；39.5-43 吋預計 6 月和 7 月的價格降幅將收窄到 2 美元左右；49-50 吋面板庫存依然偏高，價格維持下降的趨勢，但價格降幅收窄；55 吋需求和供應都增長，預計面板價格依然維持下降趨勢，但降幅將收窄；大尺寸在北美等海外市場備貨需求逐步恢復下，價格降幅縮小。