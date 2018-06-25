NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈抗陸打壓　蔡：民主倒退不是台選項雙乳找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

43吋以下電視面板7月價格止穩 群創主力尺寸價格受

鉅亨網2018/06/25 10:52
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

群智諮詢 (Sigmaintell) 最新資料顯示，預計 7 月 43 吋及以下小尺寸面板價格有望止跌回穩，中大尺寸價格降幅將全面收斂；面板廠群創 (3481-TW) TV 事業群總經理楊柱祥也表示，第 2 季大尺寸電視業績每個月比每個月好，第 3 季會比第 2 季好，主要尺寸 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋價格 5、6 月都在往上調，7 月價格也可望微調。

楊柱祥指出，電視面板隨著廠商 6 月促銷後愈來愈熱，第 2 季大尺寸電視業績逐月成長，第 3 季更將比第 2 季好，在巨觀狀況下看起來產能過剩，但在微觀機會裡面可以找到差異化，差異化可讓未來產能滿載，預估電視上下半年約是 45:65，或 40:60，電視的旺季下半年將逐季上揚，大尺寸面積也將愈來愈穩定。

他表示，電視面板價格這波已經到上一波價格再往下，隨著需求愈來愈多，原先悲觀時看法都會偏向悲觀，認為會有供過於求，慶幸的是有良率與缺料問題，不管是驅動 IC，MLCC 或其他的零組件缺貨，另外還有中國大陸開始抓緊的環保條款，大肆擴張的產能並沒有那麼多如期的跑上來。

楊柱祥分析，中國大陸生活水準愈高，消費能力變強，尺寸逐步往上拉高，每拉 1 吋、2 吋就消化掉一個 8.5 吋，這個狀況有助電視價格穩定，紮實的需求往上舖陳未來價格往上揚，也因此群創主要尺寸價格都在往上調，尤其 5、6 月價格往上調，7 月價格也在微調。

楊柱祥強調，主力產品價格上調是一個好消息，例如 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋，這 4 個產品穩定，經營也可望走穩；除電視外，傳統筆電，監視器及特殊應用等產品進入傳統旺季，目前訂單及供給有點緊，價格正在微幅調整。

在加值型產品部分，他說，就是非 LCD 技術創造比 LCD 技術獲利更好的產品，陸續有一些東西做的不錯，尤其是未來在新零售市場有做一些新的布局。

群智諮詢指出，6 月整機採購心理趨穩，第 3 季需求旺季備貨預期來臨，採購端將會積極備貨準備，供應端仍維持較高的稼動率，但面板廠從第 2 季已開始調整產品結構，預計 7 月 43 吋及以下小尺寸面板價格有望止跌回穩， 中大尺寸價格降幅將全面收窄。

 

群智諮詢預期，32 吋供需趨於平衡，價格有望止跌回穩；39.5-43 吋預計 6 月和 7 月的價格降幅將收窄到 2 美元左右；49-50 吋面板庫存依然偏高，價格維持下降的趨勢，但價格降幅收窄；55 吋需求和供應都增長，預計面板價格依然維持下降趨勢，但降幅將收窄；大尺寸在北美等海外市場備貨需求逐步恢復下，價格降幅縮小。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字群創電視面板筆電headline
台積電除息首日表現失色 股...華通6月營收轉佳優於5月 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan