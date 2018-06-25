NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈抗陸打壓　蔡：民主倒退不是台選項雙乳找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

反制中國製造2025 傳川普有新武器

中央社2018/06/25 10:57
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者周慧盈北京25日電）英媒報導，美國總統川普擬動用1970年代通過的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），限制中資收購或投資於「中國製造2025」所列戰略行業的美國企業。

英國金融時報（FT）今天報導，專家指出，此舉對美中經濟關係造成的長期後果，可能超過不斷升級的關稅貿易戰，並成為美國開放投資體制數十年來的最大變化之一。

報導說，川普已下令美國財政部起草針對中國對美投資的系列限制措施，並於本週公布。這些措施是為了配合已宣布的對中國關稅方案，目的是迫使北京改變在智慧財產權上的作法。

川普的「新武器」可能讓中國在美國的投資進一步降溫。研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，今年上半年，中國對美直接投資與去年同期相比暴跌逾90%，為18億美元。2016年，中國企業在美國直接投資曾達到創紀錄的460億美元。

知情人士表示，這些投資措施具體範圍有待川普政府的內部討論，目前還不清楚新措施的生效時間，以及是否針對中國對風險投資基金的投資。美國科技初創企業很大部分的種子資金，來自風險投資基金。

雖然一些細節尚未明朗，但報導引述相關官員和知情人士說，川普政府已決定限制中資收購，或是投資於「中國製造2025」規畫所列行業的美國公司。

中國政府在「中國製造2025 」規畫中制定了在10個行業引領全球的目標，包括航空航天、人工智慧、機器人、醫療設備和鐵路等領域。

報導表示，川普政府可能宣布動用1970年代通過的「國際緊急經濟權力法」。「國際緊急經濟權力法」是讓總統在國家經濟面臨緊急情況時擁有廣泛權力的法律。該法以往主要用於對北韓和伊朗等國實施制裁。

川普政府官員說，需要採取這些限制措施，是因為美中在關鍵技術領域展開關乎生死存亡的創新戰，這將決定全球兩大經濟體的未來。（編輯：林克倫）1070625

蔡總統：面對中國壓力 台灣...盯北韓落實川金會承諾 美將...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan