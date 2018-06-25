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中央社

紐約同志驕傲遊行 反川普意味濃

中央社2018/06/25 11:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約24日綜合外電報導）紐約今天舉辦「同志驕傲」大遊行節慶版，成千上萬的人們揮舞彩虹旗、舉著政治標語旗幟，在大街上跳舞。今年的遊行一如去年，反川普的意味相當濃厚。

「同志驕傲」（Gay Pride）始於1970年，當時遊行辦在中央公園（Central Park）。

遊行群眾或步行、或穿著直排輪、或騎著機車，或在約100輛壯觀繽紛的花車上，頂著艷陽，沿著長達3公里的遊行路線緩慢前進，從格林威治村（GreenwichVillage）具歷史意義的石牆酒吧（Stonewall Inn）出發，轉向第5大道（Fifth Avenue），接著前往第29街。

由於明年將紀念石牆暴動50週年，今年的遊行路線有所調整。1969年，同志夜店顧客和警方之間爆發衝突的石牆暴動事件，催生了美國同志權益運動。

今年遊行主題是「勇於不同」（DefiantlyDifferent），主辦單位說，這次主題的是對川普總統對待LGBTQ族群的回應。

連續第2年，許多遊行人士手持反川普布條和標語，批判被視為反同的政策。

備受矚目的民主黨籍紐約市議員張晟（CoreyJohnson）36歲，是紐約市第一位人類免疫不全病毒（HIV）帶原的市議長。對他而言，今年主題口號反映著紐約的多元化，紐約有全美最大的LGBTQ社群、超過40%出生於國外的人口，光是皇后區（Queens）的人就操著「超過200種語言」。

張晟告訴美國廣播公司新聞網（ABC）地方分臺：「正如女神卡卡（Lady Gaga）所言，『我天生如此』。」

今年氣氛也比去年輕鬆許多。去年，遊行人群向49位死於佛州奧蘭多（Orlando）同志夜店濫射案的受害者致上沉痛敬意。（譯者：梁元齡/核稿：劉淑琴）1070625

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