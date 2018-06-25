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中央社

政策出錯書記神隱 海南省狀況費疑猜

中央社2018/06/25 11:12
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港25日電）中國大陸海南省上週公布旅遊新政後卻又撤下相關文件，加上海南省委書記劉賜貴疑似抱恙，香港有人就此撰文指海南當局在推出新政時進退失據，疑惑「海南發生了什麼事」。

明報今天刊登評論文章指出，自從大陸國家主席習近平4月宣布海南建設為自貿試驗區後，海南的一舉一動格外引起外界關注。

但文章表示，海南似乎開局不順。

比如，海南省政府上週推出旅遊國際化的3年行動計畫，當中最引人注目的是計畫在三亞與海口設立「外國遊客集聚區」，區內可上臉書、推特等社交平台。

但兩天後，省政府網站撤下文件。

文章指出，海南當局公布的上述最新開放政策，怎麼看都不像是一個醞釀已久、深思熟慮的計畫，否則，怎麼會如此左支右絀，進退失據。

文章以「開局不順」來形容海南的開放建設，並表示這只是其中一個例子。

另一個例子是海南趨向開放，賭馬被視為熱門標誌之一，早前大陸和海外輿論曾熱烈炒作，但當局卻最終予以澄清，指海南的賽馬不是賭馬。

此外，本月初傳出中共海南省委書記劉賜貴的健康出了問題，雖然官方並未證實，但劉賜貴一直缺席所有公開活動。

文章表示，劉賜貴是習近平的親信之一，習近平擔任福建省長時，劉賜貴曾是省海洋廳長。

劉賜貴去年真除海南省委書記，且躋身中共19大中央委員，原是大展拳腳之時，卻突然抱恙。（編輯：翟思嘉）1070625

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