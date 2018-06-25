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中央社

立院投票同意 翁柏宗續任NCC副主委

中央社2018/06/25 11:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權投票，翁柏宗獲得70張同意票，將續任NCC副主任委員；鄧惟中與孫雅麗則分別獲得72與71張同意票，出任NCC委員。

依行政院函送通傳會（NCC）提名名單，翁柏宗續任委員會並為副主任委員、鄧惟中及孫雅麗為NCC委員。

立法院院會今天上午9時行使NCC委員同意權投票，10時投票截止後，開票結果，72人領票，翁柏宗獲得70張同意票、2張不同意票；鄧惟中獲得72張同意票；孫雅麗獲得71張同意票、1張無效票。

立法院長蘇嘉全宣告，翁柏宗獲得出席立委過半數同意票，同意續任NCC委員，並為副主任委員；鄧惟中、孫雅麗均獲得出席立委過半數的同意票，同意為NCC委員。

針對此次同意權的行使，民進黨立法院黨團一致支持行政院提出的三位人選；親民黨立法院黨團與時代力量立法院黨團皆開放投票；國民黨立法院黨團則認為NCC監理失能，拒絕投票。

國民黨團上午也召開記者會表示，不認同NCC在監理、管理產業的整體做法，所以今天拒絕進場同票。雖然國民黨團表態拒絕投票，但國民黨立委陳雪生仍到場投票，成為唯一一位投票的國民黨立委。

根據行政院資料，現年55歲的翁柏宗是國立成功大學電機工程研究所碩士，曾任國家通訊傳播委員會南區監理處處長、財團法人電信技術中心第三屆董事、交通部電信總局簡任技正兼任南區電信監理站站長。

鄧惟中現年48歲，是國立交通大學資訊工程研究所碩士、日本東京大學工學博士，現職是國立台灣科技大學資訊工程系副教授，專長為電腦網路通訊協定、資訊安全、網路安全等。

孫雅麗現年58歲，是國立台灣大學資訊工程學系畢業、美國加州大學洛杉機分校資訊科學碩、博士。現為國立台灣大學資訊管理學系暨研究所教授，專長包括網際網路、行動通訊、資訊安全、行動安全、惡意程式分析與鑑識、雲端服務安全與效能管理、網路與系統效能評估與分析。（編輯：李淑華）1070625

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