NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈抗陸打壓　蔡：民主倒退不是台選項雙乳找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱台灣大寬頻500M上網$799
中央社

空污法藍祭案海盼讓步 綠：不會一字不讓

中央社2018/06/25 11:13
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者陳俊華台北25日電）立法院臨時會院會今天將處理空污法，國民黨團書記長李彥秀說，盼協商時民進黨能讓步，否則要求表決500個變更議程案；民進黨團幹事長何欣純說，有準備備案，不會一字不讓。

立法院22日朝野協商達成共識，空污法修正草案包括環保署實施空污總量管制應否「會同」經濟部的霸王條款、以及移動污染源抵換等9條爭議條文全數保留；立法院長蘇嘉全上午再度召集朝野協商，針對9條爭議條文確認最後文字，若無共識，即提交下午院會處理。

昨天晚間9時國民黨團發動突襲，由李彥秀與國民黨立委林麗蟬搶先到議場外，取得今天院會優先遞案權，並送出500個變更議程案。

李彥秀向中央社記者說，希望民進黨在協商時能回心轉意，不希望那些爭議條文都到院會中表決，能爭取一條就等於是修改一條空污法；若民進黨不讓步，就會要求表決變更議程案，今天空污法就處理不完，「但這不是我要的」。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，民進黨團有準備備案，也會盡最大努力協商，內部討論後認為有些能做文字修正或提出附帶決議，「絕對不會一字不讓」，還是有妥協空間，希望今天院會能順利進行，讓空污法三讀通過。（編輯：楊凱翔）1070625

政策出錯書記神隱 海南省...鴻海加快轉型 美系外資評等...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan