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政治

反抗對岸銳實力　蔡英文：民主倒退不是台灣選項

記者林仕祥／台北報導2018/06/25 11:35
▲總統蔡英文表示，過去兩年來，台灣首當其衝，不斷被對岸施壓，志同道合的國家如不團結起來行動，反民主力量就會蔓延，只有共同行動，才能確保民主繼續形塑未來世界。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.25）
▲總統蔡英文表示，過去兩年來，台灣首當其衝，不斷被對岸施壓，志同道合的國家如不團結起來行動，反民主力量就會蔓延，只有共同行動，才能確保民主繼續形塑未來世界。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.25）

總統蔡英文今（25）日表示，專政政權發揮「銳實力」破壞民主政體，如何因應挑戰，將決定我們要傳遞怎樣的價值觀給後代；過去兩年來，台灣首當其衝，不斷被對岸施壓，志同道合的國家如不團結起來行動，反民主力量就會蔓延，只有共同行動，才能確保民主繼續形塑未來世界。歷史趨勢並非都有利於民主的前進。但在台灣，民主倒退不是選項。

蔡英文出席「台灣民主基金會創會十五周年開幕典禮」致詞表示，今天不只是為了慶祝，也適合我們反思過去、現在及未來的民主。她指出，柏林圍牆倒塌及蘇聯瓦解之後，冷戰的結束加速了國際政治學者杭亭頓（Samuel Huntington）所稱的「第三波民主化」。從東歐到拉丁美洲，從亞洲到非洲，人民重視自由、民主及人權的價值。

蔡英文提及，台灣也包括在內。30 年前，台灣解嚴，實行自由選舉，落實言論、新聞和集會等各項自由。台灣的新聞自由現居亞洲第一，被視為全球最充滿活力的民主國家之一。如同大部分的民主國家，台灣的轉型並非和平順遂，我們不會忘記先進先賢在長期追求民主的過程中遭到起訴或受難。他們的故事，提醒我們轉型正義的必要，台灣人民可以和過去和解，一起向前走。

蔡英文表示，根據「自由之家」的2018年自由度報告，今年是全球自由度連續第12年下降，在世界若干地區，民主正被民粹和恐怖主義所侵蝕；美國「國家民主基金會」最近發表一份報告，指稱專制政權發揮「銳實力」，利用我們自由開放的社會來推動其他議程，控制審查資訊，並破壞我們的民主政體。如何因應這些挑戰，將決定我們要傳遞怎樣的價值觀給後代。

蔡英文說明，台灣、澳大利亞、美國、歐洲和世界各地志同道合的國家都遭逢反民主力量的挑戰，台灣首當其衝。過去兩年來，中國不斷施壓我們，威脅我們的民主生活方式，並限縮我們的國際空間。志同道合的國家如不團結起來行動，反民主力量就會蔓延。只有志同道合的國家團結合作，我們才能對抗不必要的經濟、政治或軍事脅迫，並捍衛我們珍視的價值。

蔡英文表示，「恆久警惕乃自由的代價」，這句話現在較以往更有意義。我們只有共同行動，才能確保民主繼續形塑我們未來的世界。歷史趨勢並非都有利於民主的前進。但在台灣，民主倒退不是選項。
 

關鍵字蔡英文銳實力民主
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