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影／世足最美風景！日本、塞隊撿垃圾　球迷：必須這麼做

國際中心／綜合報導2018/06/25 11:27
▲世足最美風景！賽後主動撿垃圾，球迷：「我們必須這麼做！」（圖／達志影像／美聯社）
▲世足最美風景！賽後主動撿垃圾，球迷：「我們必須這麼做！」（圖／達志影像／美聯社）

日本隊 19 日小組賽首戰以 2:1 爆冷踢贏哥倫比亞，讓場外的日本球迷欣喜若狂，而在狂歡之際，仍不忘在離場前拿出垃圾袋整理環境，好習慣令人讚賞。昨（ 24 ）日晚間日本對戰塞內加爾以 2:2 踢平，賽後塞內加爾的球迷也向日本看齊，紛紛主動撿起腳邊垃圾，除了球員在場上的精采表現外，兩隊球迷在場邊展現高風度及公德心，堪稱世足最美的風景。

日本球迷不僅在比賽過程中奮力替國家隊加油，賽後也維持一貫的好習慣，主動收拾場邊垃圾，廣獲外媒讚賞。日本球迷表示「我們也揮舞著藍色大垃圾袋，來支持我們的球隊，所以我認為我們能充分運用垃圾袋。我期望能夠透過這場比賽，向全世界展示我們的文化。」


▲日本球迷表示「我們也揮舞著藍色大垃圾袋，來支持我們的球隊」，希望在場邊，以行動支持國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

對此，日本隊後衛吉田麻也大讚「球迷們讓我們印象深刻，我們的粉絲從日本來到俄羅斯，受到媒體們和全世界的讚揚，我們為此感到自豪！」

而對手塞內加爾球迷昨晚在比賽結束後，也和日本球迷一起收拾垃圾，一名塞內加爾球迷說「我們必須這樣做，我們要向全世界展現我們能做得很好。」認為來球場支持之餘，更不應該留下垃圾，在每場比賽都必須這麼做。兩隊球迷一同清理環境的畫面被外媒捕捉，被譽為本屆世足最美風景之一。

關鍵字世足賽塞內加爾日本足球垃圾球迷垃圾袋
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