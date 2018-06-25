鴻海工業富聯29日股東會 3年布局曝光

展望未來2年到3年市場布局，工業富聯指出，持續鞏固現有產品生產、銷售規模與工業互聯網平台營運，開拓智慧製造領域的科技服務市場，朝向成為工業互聯網生態體系下的智慧製造和科技服務綜合解決方案服務商。

鴻海旗下工業富聯預定29日下午在中國大陸廣東深圳召開股東大會，這是工業富聯6月上旬掛牌以來首次舉辦股東會。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）工業富聯預定29日召開股東會。工業富聯表示，未來2年至3年內建設工業互聯網基礎的智慧工廠，要成為智慧製造和科技服務綜合解決方案服務商。

在產線布局，工業富聯表示，未來2年至3年內，利用募集資金和自籌資金在現有生產線基礎上，更新IT系統架構，升級自動化流水線，達到工廠車間的進一步自動化和熄燈作業目標。

同時公司規劃設立分散式資料儲存架構，重構並滿足工業互聯網系統要求，逐步建設具有工業互聯網基礎的智慧工廠。

觀察工業互聯網市場競爭態勢，工業富聯指出，公司已經在產品研發、生產、測試服務等實體製造層，積累先進製造和供應鏈管理經驗。不過工業互聯網仍處於初期發展階段。西門子和通用電氣是相關領域的主要參與者和推動者。

觀察通信網路設備產品市場發展趨勢，工業富聯指出，公司生產的通信網路設備產品主要包括電信設備、網路設備及其相關高精密機構件。主要競爭對手包括偉創力、捷普、環旭電子、歐菲科技、長盈精密等。

觀察雲端服務設備，工業富聯指出，生產的雲服務設備產品包括伺服器、儲存設備及其相關高精密機構件等。隨著阿里巴巴、百度、騰訊等興起，中國大陸在全球雲計算服務市場中的市場地位僅次於北美。

在精密工具部分，工業富聯生產的精密工具類產品主要包括金剛石工具、鎢鋼工具和微細絲錐等。高階主要企業包括瑞典山特維克集團的可樂滿、肯納金屬集團和伊斯卡公司等。

鴻海集團總裁郭台銘日前表示，工業富聯在中國大陸上海掛牌，主要是希望透過工業富聯股票、吸引中國大陸更多工業互聯網人才。工業富聯在中國大陸成長，對集團一定是加分。

展望今年上半年營運表現，工業富聯先前預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元。

工業富聯今天盤中跌幅收斂，來到人民幣18.57元，小跌0.8%，市值來到人民幣3657億元（約合新台幣1.7兆元）。（編輯：蘇志宗）1070625