國際透明組織亞太區年會 獨缺中國

（中央社記者王揚宇台北25日電）台灣透明組織今起一連4天舉辦國際透明組織亞太地區年會，19個分會除中國缺席，其餘分會負責人共40多人出席；行政院長賴清德到場致詞表示，政府會持續推動廉政、反貪腐工作。

台灣透明組織指出，台灣多年來在廉政建設方面的努力，已獲得國際肯定，因此這次獲授權舉辦停辦3年之久的亞太地區透明組織年會；本次年會的目的，是希望凝聚亞太地區各國反貪腐共識，以及建立未來的合作平台。

台灣透明組織新聞稿中也提到，中國國家主席習近平上台以來積極打貪，因貪腐罪證入獄者不計其數，然而中國離廉潔治理仍有很長的路要走，例如2017年國際透明組織公布的CPI指數，中國僅得41分、排名77名，這次中國基於政治考慮與意識形態獨自缺席，甚為可惜。