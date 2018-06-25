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華通6月營收轉佳優於5月 蘋果新手機板訂單本周將下

鉅亨網2018/06/25 11:24
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蘋果 PCB 供應鏈大廠華通 (2313-TW) 5 月營收不振，達 33.88 億元，月減 4.48%，年減 3.6%，6 月出貨狀況在客戶端拉貨態度轉佳帶動下，預估將優於 5 月表現；同時，蘋果新一代手機板訂單，法人預估也將在本周內下達正式訂單，華通目前也已積極備料中。

蘋果開始下單手機板訂單，除華通外，包括燿華 (2367-TW)、臻鼎 (4958-TW) 的 7 月營收，將受惠而有明顯挹注效果。

華通 5 月營收 33.88 億元，月減 4.48%，年減 3.6%， 累計 1-5 月營收 178.65 億元，仍較去年同期下滑 1.76%。

華通今年第 1 季受整體手機市場買氣降溫，及美系大客戶庫存調整影響，單季稅後純益 4.82 億元，每股純益 0.4 元，年增 20.9%

法人估，華通今年產能擴充主要是在重慶廠 HDI 及惠州精密軟硬複合板，其中重慶廠目前已完成增加高階 HDI 產能約 8-10 萬平方英呎，預期除可滿足美系客戶傳統旺季需求，也能增加未來供貨中國廠商的彈性。

至於軟硬複合板，法人估華通今年約新增 20-30% 產能，主要著眼包括今年美系客戶電池管理模組、無線耳機、及中國客戶鏡頭模組規格提升等。上半年受到美系客戶手機銷售不振影響，華通產能利用率篇低，預計 6 月起訂單加溫的效應將出現。

投資人若看好華通後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：例如：華通元富 7A 購 01(076450-TW)、華通元富 7C 購 01(080718-TW)、華通日盛 79 購 01(076267-TW)。

華通相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)
華通相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)

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