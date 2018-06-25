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即時跑馬燈抗陸打壓　蔡：民主倒退不是台選項雙乳找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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華山遭分屍女學員「雙乳」找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱

社會中心／綜合報導2018/06/25 11:32
▲華山遭分屍高姓女子的「雙乳」竟在凶嫌陳伯謙家中冰箱找到了。（圖／翻攝自臉書）
▲華山遭分屍高姓女子的「雙乳」竟在凶嫌陳伯謙家中冰箱找到了。（圖／翻攝自臉書）

華山分屍案出現新進展，遭分屍的高姓女子雙乳終於尋獲，竟被凶嫌藏在自家冰箱內，令人不禁毛骨悚然。目前高女遺體正在進行拼湊回復，預計於 7 月 1 日火化。

日前高姓女子遭射箭教練陳伯謙掐死後以菜刀分屍，並棄屍於陽明山山區，高女的雙乳更被凶嫌割除後藏匿，行為凶殘令人髮指。近日死者的雙乳終於找到了，竟是在陳伯謙家裡冰箱內被發現。 30 歲的高女上（ 5 ）月 31 日向家人告知外出，從此便音訊全無，家屬焦急尋人，發現高女失蹤隔日還到華山文創園區參加座談會，自此 10 多天下落不明。警方透過監視器畫面循線找到曾與高女會面的 37 歲射箭教練陳伯謙，陳嫌疑因性侵不成將高女勒斃，又將高女遺體以菜刀肢解分裝成 7 袋，帶往雙北各山區棄屍。

事後，陳嫌坦承犯行，警方搜山後尋獲 7 袋屍塊並於 19 日送至第二殯儀館保存，起初本以為四散的屍塊全找到，沒想到檢警與法醫等人在驗屍時卻發現，高女雙乳遭「平整割除」，這 7 袋屍塊並非完整遺體。檢警便於 21 日再度搜索陳嫌於大同區的住處，並將屋內關鍵證物帶回。

知情人士透露，檢警當時帶回的關鍵證物就是死者高女的雙乳，被凶嫌藏匿在家中「冰箱」，以類似防腐劑的物品保存。日前檢警已將證物帶回化驗釐清案情，並確認此證物就是高女遺失的雙乳。

關鍵字華山分屍雙乳冰箱毛骨悚然陳伯謙
溺者妻一封信求情　他淚：大過也值

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