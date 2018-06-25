華山遭分屍女學員「雙乳」找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱

華山分屍案出現新進展，遭分屍的高姓女子雙乳終於尋獲，竟被凶嫌藏在自家冰箱內，令人不禁毛骨悚然。目前高女遺體正在進行拼湊回復，預計於 7 月 1 日火化。

日前高姓女子遭射箭教練陳伯謙掐死後以菜刀分屍，並棄屍於陽明山山區，高女的雙乳更被凶嫌割除後藏匿，行為凶殘令人髮指。近日死者的雙乳終於找到了，竟是在陳伯謙家裡冰箱內被發現。 30 歲的高女上（ 5 ）月 31 日向家人告知外出，從此便音訊全無，家屬焦急尋人，發現高女失蹤隔日還到華山文創園區參加座談會，自此 10 多天下落不明。警方透過監視器畫面循線找到曾與高女會面的 37 歲射箭教練陳伯謙，陳嫌疑因性侵不成將高女勒斃，又將高女遺體以菜刀肢解分裝成 7 袋，帶往雙北各山區棄屍。