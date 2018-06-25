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台經院：營業氣候測驗二升一降 下半年更樂觀

鉅亨網2018/06/25 11:31
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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月營業氣候測驗點，製造業由跌轉為上揚至 101.69 點，月增 3.36 點；服務業 96.90 點，月增 1.89 點並為連續第 3 個月上升；不過，營建業連 4 月下跌至 94.89 點，月跌 0.33 點，所幸下跌幅度漸趨緩；台經院景氣預測中心主任孫明德指出，國內製造業景氣處在高檔擴張期，下半年將進入電子旺季，經濟狀況看起來還不錯。

孫明德說明，製造業營業氣候連續 6 個月一上一下，顯示國內製造業景氣沒有明顯加快也沒有往下掉，並無失速狀況，處在「高檔擴張」，而下半年又要進入電子旺季，經濟狀況看起來還不錯。

台經院院長林建甫進一步指出， 5 月電子零組件和資通訊產品出口，以及外銷訂單金額皆較上月增加，再加上國際原物料價格走高，推升市場需求，影響製造業廠商對於當月景氣看法轉為樂觀。

服務業方面受惠於股市交易投資熱絡、進口車銷量成長、夏季帶動消暑商品買氣等因素，使零售業與金融業看好當月景氣。

至於營建業在大宗建材成本不斷墊高下、加上房市供給端壓力仍存，影響廠商對未來半年景氣看法仍有疑慮。

整體來看，在製造業調查上，廠商認為當 (5) 月景氣為「好」比率為 37.4%，月增 8.0 個百分點，「壞」的比率則為 11.6%，月減 14.9 個百分點，其中以電子機械看好比例較高。

而整體廠商對未來半年景氣看法上，看好廠商減少 3.8 個百分點至 31.0%，看壞比率月減 2.1 個百分點至 10.5%，其中，以電力機械和精密器械看好比例較高，其餘多以持平看待。

服務業調查方面，對當 (5) 月景氣看好比例較高者為零售業、證券業和保險業；在未來半年看法中，除證券業和保險業看好比例較高外，其餘產業多以持平看待。

營造業方面，由於公共工程發包動能維持穩健態勢，且重大工程執行進度超前，台經院認為，5 月營造業景氣可以成長視之，而未來半年營造業方面，景氣能見度則未如 5 月，主要因由於大宗建材成本不斷墊高。

另一方面，儘管 5 月六都建物買賣移轉件數月增率達 36.6%，但除了基期較低的影響外，主要是由於各都會區普遍有交屋潮的挹注。

展望不動產後市，對未來半年廠商審慎以對，台經院說明，主要是因近期金管會、央行動作頻頻，針對銀行房貸逾放比增加，以及寬限期兩大方向提出控管措施，甚至利率走向也成為下半年的不確定因素，況且房市供給端壓力仍未除所致。

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