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中央社

無障礙設施 公家機關郵局銀行最難用

中央社2018/06/25 11:30
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北25日電）最新身心障礙者生活狀況及需求調查報告出爐，他們最常、最想做的休閒是看電視、DVD；休閒時最常遇到困難是缺無障礙設施；公家機關、銀行郵局等公共空間的無障礙設施最難用。

根據衛生福利部統計，至105年12月，領有身心障礙證明或手冊人數為117萬199人。105年度身心障礙者生活狀況及需求調查報告，希望了解他們生活、休閒、交通、醫療、就職等各方面狀況。

調查結果發現，身心障礙者平常休閒活動以「看電視、DVD」83.44%最高，其次為從事體能活動約3成，其他依次為聽音樂、跟朋友聚會、使用電腦或上網、跟親戚聚會家族聚會與看書。有5.75%則表示「幾乎沒有從事休閒活動」。

調查詢問身心障者最想做的休閒活動，以「看電視、DVD」47.68%最高，其次是「從事體能活動」10.63%。

有從事休閒活動身心障礙者有遭遇過困難近1成；若以障礙類別觀察，以視覺障礙者16.73%最高，失智症15.59%次之。身心障者從事休閒活動遭遇過的困難者，以「沒有無障礙設施」36.29%最多，其次「設施設計不良難以使用」、「休閒設施無協助操作人員」。

若觀察身心障者出門頻率，調查顯示，最近1個月「有外出者」超過9成，其中「幾乎每天」外出活動占57.46%；但「都沒有外出」或「很少外出（全月1至2次）分別占8.94%及9.56%。在各障礙類別中，失智症及多重障礙外出比率較低。

調查報告指出，身心障者最近1個月有外出活動的理由，以從事「居家附近的日常生活活動」者居多（近6成），其次是外出「就醫」約5成、「購物」近3成5、「運動、健身活動」近3成。

無障礙的友善空間是身心障者出門安全的關鍵，但調查報告顯示，身心障礙者在沒有其他人陪同時，對於公共空間無障礙設施使用困難情形，以「到公家機關申請業務或洽公」與「在銀行郵局洽辦業務」者居多，分別為46.49%及45.57%，其次為「在餐廳用餐」、「在商店、百貨公司購物」及「到公園、遊樂區活動」。

脊髓損傷者余秀芷受訪時表示，調查顯示身障者最常做以及最想做的休閒活動是「看電視、看DVD」，但政府不能只看結果，不問原因。交通環境不友善是身障者「連門都出不去」的關鍵原因，更遑論到戶外做休閒活動。

余秀芷表示，搭低底盤公車可能遇到不友善的司機，連無障礙斜版都不願協助放置，曾有身障者因此受傷；或身障者因沒有無障礙候車環境，被迫在路旁攔車，「與車爭道」。復康巴士必須提前一週預約，且很難約到；無障礙計程車又會被加收車費，政府應正視這些問題。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟日前接受中央社記者採訪時表示，從歷次調查可發現，無障礙環境是身心障者最關注的項目，如果「走不出門」，不管是生活、休閒、社會參與都會受影響。但台灣近年有持續努力改善，不過確實還有地方需要持續進步，如老舊建物無障礙設施的設置。

簡慧娟表示，身心障者應有「多元的選擇」，而非受限於現實而無從選擇。也希望透過教育讓民眾知道友善空間的重要，尊重每一個人的差異，搭配資源逐步挹注，「花時間慢慢改」，讓整體環境更好。

身心障礙者生活狀況及需求調查報告調查訪問工作從105年12月5日至106年4月30日，完成有效樣本數共1萬4120人，在95%信心水準下，最大抽樣誤差正負0.82個百分點。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070625

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