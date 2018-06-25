麵包店飄香　女子偷12個麵包遭逮

25歲黃姓女子行經臺中市台中路，突聞迎面飄來的麵包香味，一時經不起麵包的誘惑，走進麵包店拿了麵包就往自己的手提袋裡放，裝作若無其事正要離開時，被店員攔下報警逮捕；黃女稱得了暴食症，當時聞到麵包味就餓昏頭，肚子餓時就不清楚做了什麼事，希望店家原諒她。但因竊盜罪是公訴罪，警方訊後移送法辦。



▲黃女表示患有暴食症，餓了腦袋就會不清楚做了什麼（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25)