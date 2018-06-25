NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈車牌車身色不符　鷹眼所長一眼看穿親子彩繪活動　彩繪大雪山鳥類之美台灣大寬頻500M上網$799
地方

麵包店飄香　女子偷12個麵包遭逮

記者鄧力軍／台中報導2018/06/25 11:53
▲黃姓女子 經不起麵包的誘惑，偷了12個麵包欲離去時被攔下（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25)
▲黃姓女子 經不起麵包的誘惑，偷了12個麵包欲離去時被攔下（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25)

25歲黃姓女子行經臺中市台中路，突聞迎面飄來的麵包香味，一時經不起麵包的誘惑，走進麵包店拿了麵包就往自己的手提袋裡放，裝作若無其事正要離開時，被店員攔下報警逮捕；黃女稱得了暴食症，當時聞到麵包味就餓昏頭，肚子餓時就不清楚做了什麼事，希望店家原諒她。但因竊盜罪是公訴罪，警方訊後移送法辦。


▲黃女表示患有暴食症，餓了腦袋就會不清楚做了什麼（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25)

臺中市政府警察局第三分局立德派出所巡佐許志宏及警員林冠廷日前晚間接獲店家報案，稱有1名女子於店內順手牽羊拿了許多麵包不付錢就欲離開，經警方到場盤詰，黃女見隱瞞不住，坦承將麵包放入自己的手提袋裡，正要離開麵包店時就被攔下，警方於黃女身上查扣12個麵包及1盒沙拉，總共價值530元，並當場將黃女逮捕移送法辦。

黃女供稱進到麵包店裡，一直聞到麵包傳來香味，聞著聞著肚子竟餓了起來，因太想趕快吃到麵包，於是忘記結帳離開店家，宣稱自己不是故意下手行竊，因自己得到暴食症，肚子餓時會不清楚自己在做什麼事，案發當時自己身上也有3000元的現金，絕不是故意偷麵包，只是餓昏了頭，對於自己偷東西的行為也感到懊悔，並聲淚俱下希望店家可以原諒她，也願意賠償店家的損失。惟竊盜屬公訴罪，仍依竊盜現行犯移送偵辦。
 

關鍵字竊盜麵包暴食症公訴罪第三分局立德派出所
專業教官教急救　寓教於樂觀念新婦人身懷巨款　貼心司機報警送回家

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan