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宏達電股東會將登場 聚焦四大方向 本業獲利與否吸睛

鉅亨網2018/06/25 11:34
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宏達電 (2498-TW) 股東會將在明 (26) 日登場，股東聚焦董事長王雪紅會端出什麼菜色，尤其是本業、VR 何時可以賺錢，還有 5G、區塊鏈的布局等 4 大方向，股東都想聽聽說法。宏達電以往股東會總是有投資多年的老股東出席，希望聽到好消息，可以讓投解套賺錢，預期今年的現場也將會是相當的熱鬧。

宏達電董事長王雪紅在營業報告書中強調，HTC 的願景 Vive Reality 就是指虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線 (5G) 和其他新興科技的整合，手機是邁向 5G 的第一步；Vive 業務單位橫跨硬體、平台、內容發展和加速器計畫等 4 大獨特領域，HTC Vive 已在電腦驅動的虛擬實境 (VR) 領域中奠定穩固的領導地位。

王雪紅重申，智慧型手機仍然是重要的策略性業務，另外，近期發表 Project Exodus，是一種創新且最佳的加密網路架構於智慧型手機的解決方案，將與區塊鏈社群密切合作，為重視個資安全性的使用者設計能驅動網絡去中心化的創新智慧型手機。

宏達電 5 月合併營收 24.5 億元，月增 16.72%，年減 46.03%，連續 4 個月不到 30 億元，不過逐步向上升溫，推升營收增溫主因是前一代旗艦 U11 + 及 Desire 系列銷售成長，累計前 5 月合併營收為 133.3 億元，年減 43.92%；法人預期，6 月新旗艦 U12 + 開賣，可望挹注營運表現。

即使宏達電在營業報告書中強調未來方向，但股東還是會想聽董事長王雪紅的說法及承諾，根據以往經驗，現場總是擠滿出席股東且踴躍發言，更多的是吐苦水，抱怨退休金拿來投資卻是慘賠等，今年第 1 季靠著業外挹注獲利，全年也可望賺錢，但是過去 3 年虧損超過 5 個股本，股東想有股利，恐怕還是有難度。

宏達電每年股東會紀念品都吸引外界關注，今年股東會紀念品除了黑色後背包之外，還加送 1 張 VIVELAND 虛擬實境樂園個人體驗抵用券 200 元，對照去年折疊式手提背包，今年加碼送 VR 扺用券；市場推算去年過戶股東 12 萬人，今年應也有相當股東人數可領取。

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