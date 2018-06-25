促轉會籌設政治創傷療癒中心 加害人也可諮商

（中央社記者顧荃台北25日電）促轉會副主委張天欽今天表示，促轉會下的「重建社會信任組」正在規劃籌設「政治創傷療癒中心」，為白色恐怖或二二八時期受害者或家屬提供心理諮商，良心不安的加害者也可求助。

張天欽上午表示，過去威權時期，很多人因政治迫害受到心理創傷，不僅是受害人自己，家屬跟朋友也受到影響；此外，也有些加害者受到良心譴責，多年來睡不好，促轉會希望能提供心理療癒，因此籌設「政治創傷療癒中心」

張天欽說，政治創傷療癒中心將由專業的心理諮商師為白色恐怖或二二八時期受害人或者其家屬，甚至是加害者，提供心理諮商服務。初步估算，諮商需求人數約3000至5000人，目前正在探勘場地，希望能越快成立越好。