比特幣7個月跌70% 監管單位開始施壓

比特幣 Bitcoin 價格在週日 (24 日) 創下 2018 年新低後，開始出現小幅反彈，而市場人士分析，比特幣這次的波動，主要是反映了政府監管機構對初創加密貨幣的政策，和全球各央行總裁對虛擬貨幣提出的可行性問題審查增加。
比特幣自 2017 年 12 月已損失了約 70% 的價值，當時差點突破 2 萬美元關卡。比特幣週一 (25 日) 下跌 0.44% 來到 6123.16 美元。
由於瑞士國際結算銀行 (Bank of International Settlements，BIS) 的經濟顧問和研究主管表示，許多加密貨幣應該像股票和債券一樣受到監管，使比特幣週日出現波動。
一週前，BIS 也發布了一份報告認為比特幣並不兼備成為金融體係交易的法定貨幣，也無法承擔存儲價值或處理交易的媒介。
日本金融廳週五 (22 日) 也下令全國最大的 6 間加密交易場所改善防止洗錢的措施。這些公司必須在 7 月 23 日前提交改善計劃。
近期 2 家南韓交易所也稱他們遭到駭客攻擊，引起了投資者對加密貨幣安全的擔憂。印度央行也宣佈商業銀行至 7 月初前應停止向任何數位貨幣商提供服務。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>