比特幣7個月跌70% 監管單位開始施壓

比特幣 Bitcoin 價格在週日 (24 日) 創下 2018 年新低後，開始出現小幅反彈，而市場人士分析，比特幣這次的波動，主要是反映了政府監管機構對初創加密貨幣的政策，和全球各央行總裁對虛擬貨幣提出的可行性問題審查增加。

比特幣自 2017 年 12 月已損失了約 70% 的價值，當時差點突破 2 萬美元關卡。比特幣週一 (25 日) 下跌 0.44% 來到 6123.16 美元。

比特幣日線趨勢圖 / 圖：coindesk

由於瑞士國際結算銀行 (Bank of International Settlements，BIS) 的經濟顧問和研究主管表示，許多加密貨幣應該像股票和債券一樣受到監管，使比特幣週日出現波動。