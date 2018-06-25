NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈車牌車身色不符　鷹眼所長一眼看穿親子彩繪活動　彩繪大雪山鳥類之美台灣大寬頻500M上網$799
鉅亨網

比特幣7個月跌70% 監管單位開始施壓

鉅亨網2018/06/25 11:43
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

比特幣 Bitcoin 價格在週日 (24 日) 創下 2018 年新低後，開始出現小幅反彈，而市場人士分析，比特幣這次的波動，主要是反映了政府監管機構對初創加密貨幣的政策，和全球各央行總裁對虛擬貨幣提出的可行性問題審查增加。

比特幣自 2017 年 12 月已損失了約 70% 的價值，當時差點突破 2 萬美元關卡。比特幣週一 (25 日) 下跌 0.44% 來到 6123.16 美元。

比特幣日線趨勢圖 / 圖：coindesk
比特幣日線趨勢圖 / 圖：coindesk

由於瑞士國際結算銀行 (Bank of International Settlements，BIS) 的經濟顧問和研究主管表示，許多加密貨幣應該像股票和債券一樣受到監管，使比特幣週日出現波動。

一週前，BIS 也發布了一份報告認為比特幣並不兼備成為金融體係交易的法定貨幣，也無法承擔存儲價值或處理交易的媒介。

日本金融廳週五 (22 日) 也下令全國最大的 6 間加密交易場所改善防止洗錢的措施。這些公司必須在 7 月 23 日前提交改善計劃。

近期 2 家南韓交易所也稱他們遭到駭客攻擊，引起了投資者對加密貨幣安全的擔憂。印度央行也宣佈商業銀行至 7 月初前應停止向任何數位貨幣商提供服務。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字監管比特幣bitcoin加密貨幣瑞波鉅亨headline
宏達電股東會將登場 聚焦四...國際原物料持穩 豐興本週盤價持

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan