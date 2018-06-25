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行李箱插起子　警盤查起獲高純度海洛因磚

記者李春台／桃園報導2018/06/25 12:48
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43歲湯姓男子24日下午開著雙B轎車行經平鎮區中豐路時，因後車箱鎖頭插了一隻螺絲起子，可疑行徑引起宋屋派出所巡邏員警注意，湯男接受盤查時一開始假意配合，直到警方要檢視包包物品時，湯男竟發動車輛想衝車逃逸，警方眼明手快將湯男拖出車外壓制，果然在包包中起出大量高純度的海洛因磚及安非他命毒品，執勤員警雖然在逮捕過程中受到輕微擦傷，但遏止了該批毒品流出市面。


▲原本湯姓男子還配合受檢，但當查到他車內的一個手提包時，湯男居然想發動車子逃逸。所幸員警將他壓制並搜出海洛因磚。（圖／平鎮分局宋屋派出所提供 , 2018.06.25）

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，43歲有20多項毒品前科的湯姓男子，24日下午15時許，駕著雙B轎車行經平鎮區中豐路段時，因後車箱鎖頭插了一隻螺絲起子，被後方巡邏的宋屋派出所警網發現可疑，一路尾隨湯男至中豐、山福路口將車輛攔停，湯男一開始還假意配合警方盤查，但眼神、語氣十分詭異。


▲從湯姓毒販車上起獲的海洛因磚，重達363克。（圖／平鎮分局宋屋派出所提供 , 2018.06.25）

就當警方進一步要查看湯男死背在身上的包包時，湯男態度立即轉變，不斷的想坐回駕駛座，員警當下也警覺不對，立即做出應變動作，湯男果然發動車輛想衝車逃逸，但瞬間就被員警拖出車外壓制，並在湯男隨身包包中起出市價約300萬元的364公克高純度海洛因磚、114公克的安非他命毒品及疑似販毒所得新臺幣21萬元。


▲查獲的安非他命共8包，總重113克。（圖／平鎮分局宋屋派出所提供 , 2018.06.25）

湯嫌落網後對警方訊問均避重就輕回答，甚至不願意透露該批毒品來源，警方訊後，除將湯男依毒品、妨礙公務等罪嫌移送地檢署偵辦外，另追查該批毒品的來源及流向，以釐清案情。

 

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