商店減少 日本逾800萬高齡者成購物難民

（中央社東京25日綜合外電報導）日本社會因持續高齡化，出現許多社會問題，其中一個是小型商店減少，高齡者自行購物愈來愈不方便。官方推估，這種購物不便的「購物難民」，到2015年大約增加至824萬6000人。

日本讀賣新聞報導，根據農林水產省推估，因為自家附近沒有超市等商店，導致購買食品不方便的65歲以上人口，也就是日本社會通稱的「購物難民」，到2015年約增加到824萬6000人。

跟2010年相比，2015年的數字增加了12.5%；而這個現象不光出現在郊區，在大都會也愈來愈明顯。以東京、名古屋及大阪等3大都會區來看，購物難民到2015年比2010年大幅增加23.1%，總數來到約377萬6000人。