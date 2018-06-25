預防兒虐牢記5字訣 不閉打小還

（中央社記者許秩維台北25日電）每個孩子都是寶，北市家暴防治中心和南台北家扶中心提供快樂親子5步驟，以簡單的「不、閉、打、小、還」口訣，幫助家長平復情緒，避免打罵小孩。

今年是家庭暴力防治法實施20年，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心與家扶基金會南台北家扶中心今天舉行「Yes，我可以」兒童保護宣導記者會，向民眾呼籲「保護兒童，沒有人是局外人」。

台北市政府社會局長許立民表示，暑假將至，家長負擔照顧未成年子女的時間也比平常增加，也讓人擔心會有親子衝突或不當管教的情形發生，因此希望社區鄰里可以幫忙，多留意是否有孩子大聲哭鬧或過度被管教的情況。