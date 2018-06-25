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中央社

指導員舒緩壓力 家庭照顧者喘口氣

中央社2018/06/25 11:43
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄25日電）高雄市開辦「照顧實務指導員服務方案」，陸續有實務指導員結訓，相挺家庭照顧者不再孤軍奮鬥，尤其讓老人照顧老人的「老老照顧」家庭照顧者能喘口氣，也提升長期照顧品質。

高雄市政府社會局老人福利科今天表示，據衛福部統計，有超過60%的失能人口是由家人親自照顧。社會局推廣「照顧實務指導員」計畫，並開辦「照顧實務指導員服務方案」，結合15間民間單位共同建構照顧實務指導員體系，陸續有57名照顧實務指導員上路。

照顧實務指導員已協助近300位民眾學習正確照顧技術，一名指導員說，他們受過訓練、具備照顧指導專業知能和熟稔照顧工作實務，主要是到宅指導家庭照顧者如何協助失能者翻身、移位、肢體關節運動等照顧技能。

家庭照顧者長期照顧經常承受不小的壓力，高雄市社會局老人福利科尤其注意到老人照顧老人的「老老照顧」家庭，要讓也上了年紀的家庭照顧者不再孤軍作戰。

個案「老老照顧」家庭的鄧姓婦人，自丈夫生病倒下後，她全心親自照顧，但是隨著年紀也增長，體力開始不堪負荷，在照顧上身、心壓力驟增。

外界建議鄧姓婦人申請外籍看護來家中協助減輕照顧壓力，或者送至安養中心給專業人員照顧，但她因經濟考量及不捨與丈夫分開，照顧壓力及責任都攬在自己身上，默默承受一切壓力。

經由社工持續訪視讓鄧姓婦人打開大門，並由照顧實務指導員到宅提供指導服務，也噓寒問暖釋壓，鄧姓婦人終於露出笑容說，除了負擔大幅減輕，還從中感受到溫暖，她也學習到翻身技巧，不像以前容易腰痠背痛，還更加省力。

高雄市社會局提醒有需要的民眾可向衛生所提出申請，照顧實務指導員就能到宅指導，或者撥打長照服務專線1966洽詢。(編輯:孫承武)1070625

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