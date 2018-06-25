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中央社

貨輪出港又進港 海巡查獲近8萬條私菸

中央社2018/06/25 11:39
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中25日電）海巡署發現雜貨輪「永順2號」路徑有異，並且出港後，又以故障名義申請入港，研判欲藉故走私貨物，海巡人員今天登船，查獲走私香菸近8萬條，依違反菸酒管理法函送台中市政府裁處。

海洋委員會艦隊分署台中海巡隊隊長歐凌嘉今天受訪表示，台南查緝隊昨天接獲線報，一艘台灣籍往返高雄至日本間的雜貨輪「永順2號」，23日上午9時從基隆港出港，卻突然又以需要維修補給，申請24日晚間11時進入台中港。

海巡人員發現，貨輪路線與平日往返路徑不同，且剛出港沒多久就又申請進入另一港口，經研判貨輪意圖以船舶故障名義夾帶私運物品闖關，海巡署台南查緝隊立即會同海巡署偵防查緝隊、台中海巡隊、澳底海巡隊、金門海巡隊等單位共同組成專案小組調查。

海巡人員待貨輪入港後，在今天凌晨1時20分於台中港西岸C1碼頭，查獲貨輪上4只貨櫃內以黑色防水塑膠袋包裝的未稅私菸，經拆封搜出涉嫌走私的羅曼蒂克、國際金橋等香菸共1598箱、7萬9900條，市價約新台幣3500萬元。

業者涉嫌以貨櫃運送方式，降低海上及沿岸丟包的風險，並以合法掩護非法，利用大型貨輪夾帶未稅私菸，再以國內運輸將私菸轉往各地販售，案件將由台南查緝隊依違反菸酒管理法函送台中市政府裁處；另，貨輪船員申報9名，但實際卻有10名，海巡已通報中部航務中心處理。（編輯：劉政權）1070625

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