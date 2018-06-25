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Google密研新Chromebook　採高通處理器

記者易皓瑜／台北報導2018/06/25 12:05
▲Google 秘密研發二合一 Chromebook 筆電，將搭載高通 S845 處理器，並提供常時連網功能，力抗微軟的 Intel 系列（圖／翻攝 , About Chromebooks ）
▲Google 秘密研發二合一 Chromebook 筆電，將搭載高通 S845 處理器，並提供常時連網功能，力抗微軟的 Intel 系列（圖／翻攝 , About Chromebooks ）

目前市面上的 Chromebook 多採用 Rockchip 處理器的入門級筆電，售價雖較為親民，性能卻也較陽春，同時不具備多數用戶所需求的「常時連網」功能。然而據外媒報導，未來 Chromebook 性能可能大為升級。從一款名為 Cheza 的專利申請可得知，未來新款 Chromebook 的硬體規格將搭載高通 S845 處理器，且螢幕解析度高達 2,560 x 1,440 ，並支援現正夯的 eSIM 與 Google 旗下的無線網路運營商 Project Fi ，不必裝上 SIM 卡就能上網。

這款正由 Google 研發的 Chromebook 產品，將藉由 Qualcomm 的高階處理器提升筆電效能，預計採用高通 Qualcomm Snapdragon 845 處理器，或是最新款的 Snapdragon 850 ，使用上將更加貼合手機的操作功能，且就如桌上型電腦一樣具備 LTE 連網能力，性能上將大大升級， 同時搭載手寫筆功能。

而近年來 Windows 相關連網筆電竄起，包括 HP Envy X2 以及 ASUS NovaGo 等，舊版本的 Chromebook 相較下則缺乏常時連網功能，因而遭使用者詬病，其搭載的 Chrome OS 在沒有網路的情況下難發揮其效能。未來這款暫名為 Cheza 的新 Chromebook 則將克服此一缺點，預計將於今( 2018 )年秋季推出。

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