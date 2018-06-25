精神異常婦人身懷巨款　貼心司機報警通知家屬帶回

龜山分局坪頂派出所昨日受理後到場將婦人帶到大華派出所安置，羅姓婦人在派出所內喃喃自語、時而蹲下找掩蔽物躲藏似乎躲避壞人，員警以M-Police人臉辨識系統查出婦人身份，聯繫中南部的家屬趕來派出所，清點羅女攜帶現金約3佰多萬元，家人感謝員警協助保護妹妹及巨款，表示鮮少與妹妹聯絡，也不清楚為何會有脫序行為，將會就醫檢查。

44歲羅姓女子昨(24)日下午乘坐計程車由北市至林口某飯店投宿，因發現女子精神異常又身懷巨款而婉拒，計程車黃姓司機擔心女子受騙報警處理，因而讓這名婦人找到家人並順利回家，人財均平安。

員警見女子穿著整齊的婦人提著巨款包包，言談中突發性情緒異常激動加上說話又顛三倒四，員警擔心婦人變成歹徒覬覦的對象，楊所長當機立斷將婦人先帶回派出所安置，婦人時而自喃自語時而恐慌性找掩蔽物躲藏，似乎躲避壞人，員警問不出姓名只好以M-Police人臉辨識系統順利查出身份為羅姓婦人(44歲)再以戶役政系統查出家住南部的家屬，家屬大為緊張立即北上，也請住台中的家屬21時許先趕到派出所，羅女見到親人後激動要求趕快離開派出所，親友、所長安撫羅女後先讓她上車休息。

羅女大姐先與警方共同清點包包內的現金約3佰多萬元，非常感謝員警的協助保護妹妹及巨款的安全，表示妹妹現跟弟弟在南部，自己鮮少與妹妹聯絡，也不知妹妹精神上為何發生異常，不知道為何隨身帶著巨款，等到弟弟約23時趕到派出所，再次感謝坪頂派出所的員警辛勞後，一起將羅女送回南部就醫。警方呼籲民眾多注意家中親友如有類似情形，務必儘速就醫治療。



▲羅姓婦人的親人和警方在派出所內清點她所攜帶的現鈔，總共有300多萬。（圖／龜山分局提供 , 2018.06.25）