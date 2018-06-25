新北毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰 　七逃減重動健康

毛寶貝也要動健康！新北市動物保護防疫處舉辦「毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰」系列活動，邀請全國的毛爸毛媽們，6月25日至8月31日帶著毛寶貝到新北市寵物公園或其他各地景點「七逃」打卡、拍照，參加瘦身比賽、運動會，就有機會獲得空氣濾清機、自動掃地機器人等大獎。

新北市動保處長陳淵泉表示，為維護毛寶貝身心健康，毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰系列活動推出3大主題，「毛寶貝去七逃」帶著毛寶貝到景點遊憩微旅行，幫毛寶貝拍攝照片，上傳照片參加攝影比美；「毛寶貝瘦身go」比賽，評量毛寶貝是否過胖，給予適當飲食及運動，維持標準體態，依減重百分比參加體重控制比賽，毛爸媽一起瘦身可得額外參賽積分。