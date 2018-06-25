NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈音浪競演　陳子鴻、黃鴻升熱情邀約國道3號火燒聯結車頭全毀無人傷台灣大寬頻500M上網$799
地方

新北毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰 　七逃減重動健康

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/25 12:15
▲新北市動保處舉辦「毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰」系列活動，邀請飼主帶毛寶貝一起動健康。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.25）
▲新北市動保處舉辦「毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰」系列活動，邀請飼主帶毛寶貝一起動健康。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.25）

毛寶貝也要動健康！新北市動物保護防疫處舉辦「毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰」系列活動，邀請全國的毛爸毛媽們，6月25日至8月31日帶著毛寶貝到新北市寵物公園或其他各地景點「七逃」打卡、拍照，參加瘦身比賽、運動會，就有機會獲得空氣濾清機、自動掃地機器人等大獎。

新北市動保處長陳淵泉表示，為維護毛寶貝身心健康，毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰系列活動推出3大主題，「毛寶貝去七逃」帶著毛寶貝到景點遊憩微旅行，幫毛寶貝拍攝照片，上傳照片參加攝影比美；「毛寶貝瘦身go」比賽，評量毛寶貝是否過胖，給予適當飲食及運動，維持標準體態，依減重百分比參加體重控制比賽，毛爸媽一起瘦身可得額外參賽積分。

另外，「毛寶貝動次動運動會」於8月11日在蘆洲區蘆堤寵物公園舉辦毛寶貝障礙挑戰賽集點換贈品、迷宮挑戰及飛盤狗表演賽，活動精采可期，民眾可同時幫毛寶貝報名參加三項活動(網址：https://ppt.cc/fgeCqx )。

家住三重區的黃怡清透過「板橋動物之家臉書」認養一隻黃色混種犬「胖黃」由於胖黃重達25公斤，雖然肥嘟嘟很可愛，但太胖還是會造成身體負荷，已經幫牠報名毛寶貝動健康活動，現在胖黃正在努力減肥中，脖子還戴上「減重中勿過度餵食」掛牌，希望能瘦身成功。

動保處表示，推動毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰系列活動，目的是促進毛爸媽與毛寶貝身心健康，藉由微旅行一起漫遊新北市或全國各大優質景點，拜訪動物之家使用運動設施闔家同樂，利用體重控制影片給予適當飲食，增進人與毛寶貝間的感情。

關鍵字毛寶貝動保處寵物公園動健康
婦人身懷巨款　貼心司機報警送回家羅東藝穗節利多　優惠好康一起來

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan