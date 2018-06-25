台經院：製造業前景看好 但原物料業有隱憂

儘管製造業營業氣候測驗點近半年上下震盪，孫明德指出，測驗點波動明顯，但都位於相對高檔的區間，顯見製造業景氣處於擴張情況，且因製造業營業氣候測驗點屬於領先指標、第3季又是製造業傳統旺季，可以預見下一季景氣也將溫和擴張。

據台經院調查結果，今年5月製造業營業氣候測驗點由下跌轉為上揚、來到101.69點，服務業連續3個月走升，攀至96.90點，營建業則連四跌、滑落至94.89點。

孫明德點出另一個前景值得樂觀的原因，他表示，被動元件、八吋晶圓原本是比較舊的技術，已經很少被提及，但現在因為車用電子、智慧裝置等新興應用興起、需求大幅增加，舊產能找到了新市場，這有助於改善過去台灣ICT產業過度倚重蘋果光的現象。

孫明德解釋，台灣的出口結構可分為ICT、原物料與設備三大塊，從目前數據看來，ICT、設備前景都相當樂觀，相較之下，原物料產業則存在隱憂。

今年1至5月台灣出口值平均年增11.2%，孫明德提醒，儘管有雙位數的成長，值得注意的是，原物料相關產業出口值成長的原因不是因為需求增加而上揚，是因為廠商預期油價未來仍會上漲、提前備貨所致，而現階段已經看到油價漲不上去，未來原物料產業很可能就會面臨備貨太多的局面。

孫明德表示，整體來說，製造業前景依然看好，只是沒辦法像去年ICT、原物料、設備「三輪齊發」，今年可能ICT、設備表現會相對強勁，原物料產業則因上述原因，後市還有待觀察。

至於美中貿易摩擦，孫明德認為，目前雙方還停留在互相叫陣的情況下，並未造成顯著影響，也許等公布清單後，才能做更進一步的影響評估。（編輯：林沂鋒）1070625