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工商快訊

廣編／世足期間限定　挑戰最強射門贏好禮

本報訊2018/06/25 12:20
▲百威足球女孩於「最強射門大挑戰」快閃互動區PK球技。（圖／資料照片）
▲百威足球女孩於「最強射門大挑戰」快閃互動區PK球技。（圖／資料照片）

FIFA世界盃足球賽已於6/14開打，32國正激烈競爭16強席位。作為2018年俄羅斯國際足協世界杯™官方指定啤酒贊助商，百威啤酒在6/22-6/23於台北市ATT4FUN前廣場舉辦「最強射門大挑戰」，請到知名直播主擔任「百威足球女孩」，現場民眾興奮地秀出自己的足球技巧，開心贏得世足賽必備加油物品！

百威啤酒搭配世足活動特別設立「最強射門大挑戰」快閃互動區，火紅的顏色相當醒目，地上還佈置成世足的比賽場地，是這個週末IG打卡新地標。6/23來到活動現場的四位「百威足球女孩」，分別是奧黛莉、夏天、尤緻妍與蕭語晴，這四位高人氣的直播主不只對世足賽充滿熱情，也是百威啤酒的最加支持者！挑戰射門成功獲得的紋身貼紙、卡西羅拉和百威啤酒，也成為民眾看球的最佳夥伴。

為了帶給台灣球迷難以忘懷的體驗，百威在全台打造6間FIFA期間限定酒館，並將在16強、冠亞賽期間，於台北及台南各舉辦一場百威FIFA直播派對，為球迷及酒友們準備豐富的現場互動活動及限量小禮，同樣邀請到知名直播主擔任「百威足球甜心」親臨現場與觀眾玩遊戲，一起為各自支持的球隊加油吶喊，創造美好回憶。

此外在8強賽時，百威將在高雄啤酒節首次舉辦連續兩日的的狂歡派對「百威FIFA之夜」，以300吋超大螢幕直播八強賽事，並且為高啤晚間唯一不熄燈不停業的酒館，等著你與百威一起嗨整夜！現場預計設立大型百威酒館，在啤酒節整整三日中帶來豐富的活動，必備的手足球台以及百威吧台之外，「最強射門大挑戰」讓大家挑戰足球射門，踢中就有機會獲得限量加油神器「卡西羅拉」，在百威酒館舞台的每個時段都會有百威女郎Dancer以及火辣DJ 為大家帶來性感十足的表演，此外將盛大邀請八位知名直播主擔任「百威足球甜心」，陪大家一起加油歡呼喝啤酒看球賽！

目前全台灣通路皆已推出百威FIFA贈品活動，包含FIFA國家收藏杯及世界杯，高質感抱枕及官方聯名FIFA後背包等，設計有不同國家風格與文化元素，讓球迷可以蒐集自己所支持的國家球隊。除此之外，憑購買百威啤酒之電子發票，即可登入活動官網抽電視、投影機等大獎。詳細活動請參考2018百威x FIFA活動網站。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

廣編／YOKU MOKU來台7年

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