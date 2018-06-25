海洛因針筒放口袋　遇警盤查緊張刺進大腿

楊姓男子購買毒品海洛因後，直奔超商廁所施打解癮，楊男購毒後現金所剩無幾，深怕毒癮上身時，無錢再購買，因此毒品省著用，只施打一半，另一半留存；楊男用毒後準備離去時遇見警方盤查，留存一半的毒品反成了吸毒的證據，被中市第五分局警方逮捕依違反毒品危害防制條例法辦。
楊男由臺中市豐原區騎機車至北屯區中清路2段某便利商店後面巷內，向一名毒販購買一級毒品海洛因，拿到貨後急至超商廁所內將海洛因加水稀釋，用注射針筒注入手臂上靜脈解癮。楊男因經濟拮据捨不得將毒品一次施用畢，將未施用完2支注射針筒，分別藏於褲子後口袋及胯下後離開超商，準備騎機車回豐原住處。
第五分局水湳派出所警員張淵棋巡邏經中清路2段與經貿一路口，楊男看見警察時神情慌張，反而引起警方起疑，遂攔下楊男子盤查，員警以警用行動電腦查詢，發現受盤查者楊男雙腳不停抖動，面目表情痛苦，原來是楊男拿出口袋物品時，不慎將置於胯下注射針筒上的針蓋撥落，導致針頭刺進大腿而痛苦難堪。
楊男難忍針刺之苦，即向員警坦承施用毒品，並交出含海洛因注射針筒2支。員警遂將楊男逮捕移送臺中地檢署偵辦。
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