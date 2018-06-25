NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈音浪競演　陳子鴻、黃鴻升熱情邀約國道3號火燒聯結車頭全毀無人傷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

海洛因針筒放口袋　遇警盤查緊張刺進大腿

記者鄧力軍／台中報導2018/06/25 12:50
▲楊姓毒嫌遇見警方攔查太緊張，要拿出褲袋中的物品供警方查看時，不慎撥開毒品針筒篕，以致針頭刺進大腿（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25)
▲楊姓毒嫌遇見警方攔查太緊張，要拿出褲袋中的物品供警方查看時，不慎撥開毒品針筒篕，以致針頭刺進大腿（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25)

楊姓男子購買毒品海洛因後，直奔超商廁所施打解癮，楊男購毒後現金所剩無幾，深怕毒癮上身時，無錢再購買，因此毒品省著用，只施打一半，另一半留存；楊男用毒後準備離去時遇見警方盤查，留存一半的毒品反成了吸毒的證據，被中市第五分局警方逮捕依違反毒品危害防制條例法辦。

楊男由臺中市豐原區騎機車至北屯區中清路2段某便利商店後面巷內，向一名毒販購買一級毒品海洛因，拿到貨後急至超商廁所內將海洛因加水稀釋，用注射針筒注入手臂上靜脈解癮。楊男因經濟拮据捨不得將毒品一次施用畢，將未施用完2支注射針筒，分別藏於褲子後口袋及胯下後離開超商，準備騎機車回豐原住處。

第五分局水湳派出所警員張淵棋巡邏經中清路2段與經貿一路口，楊男看見警察時神情慌張，反而引起警方起疑，遂攔下楊男子盤查，員警以警用行動電腦查詢，發現受盤查者楊男雙腳不停抖動，面目表情痛苦，原來是楊男拿出口袋物品時，不慎將置於胯下注射針筒上的針蓋撥落，導致針頭刺進大腿而痛苦難堪。

楊男難忍針刺之苦，即向員警坦承施用毒品，並交出含海洛因注射針筒2支。員警遂將楊男逮捕移送臺中地檢署偵辦。


 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字毒品海洛因針筒第五分局水湳派出所
行李箱插起子　警盤查起獲海洛因磚國道3號火燒聯結車頭全毀無人傷

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan