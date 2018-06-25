千名移民漂流地中海 義要救援團體停止搜救

（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利極右派內政部長薩爾維尼今天告訴外國慈善組織，停止營救利比亞外海的移民，即便一個組織表示，地中海有1000人的船在汪洋漂流，身陷險境。

義大利過去一直處在歐洲移民危機最前線。新上任的薩爾維尼（Matteo Salvini）誓言採取新的強硬立場，告訴救援團體停止搜救，讓利比亞海岸警衛隊去執行救援作業。

他說：「讓利比亞當局去執行救援、善後、遣送（移民）回國的作業。他們已做一陣子了，沒有貪婪的非政府組織船隻干擾或製造麻煩。」

薩爾維尼說：「從現在開始，義大利港口會關起大門，不歡迎那些協助人口販運的人。」