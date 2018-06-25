NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈車牌車身色不符　鷹眼所長一眼看穿親子彩繪活動　彩繪大雪山鳥類之美台灣大寬頻500M上網$799
中央社

千名移民漂流地中海 義要救援團體停止搜救

中央社2018/06/25 11:56
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利極右派內政部長薩爾維尼今天告訴外國慈善組織，停止營救利比亞外海的移民，即便一個組織表示，地中海有1000人的船在汪洋漂流，身陷險境。

義大利過去一直處在歐洲移民危機最前線。新上任的薩爾維尼（Matteo Salvini）誓言採取新的強硬立場，告訴救援團體停止搜救，讓利比亞海岸警衛隊去執行救援作業。

他說：「讓利比亞當局去執行救援、善後、遣送（移民）回國的作業。他們已做一陣子了，沒有貪婪的非政府組織船隻干擾或製造麻煩。」

薩爾維尼說：「從現在開始，義大利港口會關起大門，不歡迎那些協助人口販運的人。」

西班牙非政府組織「主動張開手臂」（ProactivaOpen Arms）說，他們今天接獲「7到8」封訊息，向他們通報地中海有船隻陷入險境。

組織發言人藍紐薩（Laura Lanuza）在利比亞海岸附近告訴法新社：「所有通報訊息加在一起，（受影響者）共計多達1000人。」

但她說，義大利海岸防衛隊告訴他們，「不需要」他們救援，「利比亞海岸警衛隊會處理搜救作業」。

藍紐薩表示：「如果利比亞海岸警衛隊介入協調，這些人全都會被送回利比亞。」

薩爾維尼今晚推文說，利比亞海岸警衛隊已經救起「820名移民」。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070625

漁船丟包私梟落跑 海巡查獲私酒癮戒不掉 男今年來四度酒...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan