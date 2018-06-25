〈人行降準〉中國貨幣政策趨寬鬆 預估今年最多再降準

近期中國從固定資產投資到家庭消費等成長皆減緩，加上企業債務違約上升，更重要的是，儘管中美貿易衝突目前仍處於口頭交鋒，但若美國真的從七月初開始對中國價值 340 億美元的商品開始徵稅，勢必再拖累中國經濟成長率。而中國政府若際出反制措施，影響層面將更為擴大。正因為有這麼多的因素不利經濟成長，中國政府勢必得放鬆對信貸的嚴格控制。

外媒報導，經濟學家表示，中國官方這麼做，代表希望支撐經濟成長、穩定金融市場，並減輕中美貿易爭端對中國經濟的衝擊。本次降準後，預料還會有更多寬鬆措施出爐，包括增加銀行放貸配額、放寬部分城市房屋抵押貸款限制、放寬地方政府的借貸限制等。摩根資產管理駐上海全球市場策略師朱超平認為，中國貨幣政策正在趨向寬鬆。

中國人行再度宣佈定向降準，顯示中國官方在國內經濟趨緩與中美貿易戰山雨欲來之際，正想盡辦法拉抬經濟成長。市場認為，當前貨幣政策邊際趨向放鬆，未來最多還有 3 次降準機會。

《北京商報》報導，浙商銀行首席經濟學家殷劍峰分析，隨著金融去杠杆進程的加快，金融市場流動性緊張正在迅速傳導變成實體經濟的資金短缺和資金成本迅速上升。強調持續降準不僅是必然趨勢，也是防止信用風險轉化成流動性危機的必然。

首創證券研發部總經理王劍輝認為，本次降準主要是為了替代 MLF(中期借貸便利) 和以後替代 PSL(抵押補充貸款)，未來估計還有下調存準 3 次，也就是還有 150 個基點下調空間。華泰證券研究所首席宏觀研究員李超認為，人行貨幣政策轉向較為清晰，下半年仍會有 1-2 次降準。

李超表示，關於下階段的定向降準，強調不能僅透過 MLF 的到期量來推算降準的幅度，降準幅度的考量主要依據宏觀形勢。他指出，人行需要通過定向降準的方式釋放長期資金，降低無風險收益率，預計下半年 10 年期國債收益率的頂部在 3.8%，中樞 3.6%，底部在 3.4%。

《21 世紀經濟報導》國泰君安宏觀經濟研究員華長春分析，當前貨幣政策邊際略有放鬆，對沖宏觀審慎收緊；財政政策則是「堵後門、開前門」，規範地方政府融資管道，但總體仍是積極的財政政策。

今 (25) 日滬深兩市早盤走高，隨後逐漸震盪下行。截至午盤，上証指數報 2894.74 點，漲 0.17%，深証成指報 9466.31 點，漲 0.6%，創業板指報 1562.95 點，漲 0.86%。