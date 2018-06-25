NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈桃市NPO自媒力成果豐車牌車身色不符　鷹眼所長一眼看穿台灣大寬頻500M上網$799
中央社

美中貿易戰挫台股 投顧：短空中長多

中央社2018/06/25 12:06
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北25日電）美中貿易戰未見緩和，台股跌破半年線。投顧分析，美中動態仍是股市最大變數，但目前景氣還在擴張期，「短空中長多」趨勢不變，看好新台幣短線有機會止貶，指數跌深可望反彈。

美中貿易戰持續摩擦，加上台積電除息8元，台股今天開盤下跌65.21點，加權股價指數跌破季線10878點、半年線10871點關卡，盤中一度下跌逾90點。

兆豐投顧協理黃國偉今天對中央社記者表示，外資視美中貿易戰為系統性風險，對台股、韓股、東南亞等新興股市都減碼，未來美中貿易戰進展程度將是關鍵。

他進一步分析，美國總統川普日前批准價值大約500億美元的大陸產品加徵關稅計劃，認為「這已經跑不掉」，現在憂心的是會不會更進一步擴大，川普是否真的會再出重拳，宣布對中國2000億美元商品增加關稅，如果如實，那就是往最糟糕的方向發展。

由於美國部分關稅行動將在7月6日生效，黃國偉認為，若至7月6日前談判進度停滯，預估會有短期利空出盡，在過去外資放暑假的利空，今年外資放假、暫停賣空的因素將變成利多。

國泰證期指出，美中貿易大戰導致國際股市拉回，發達國家相對抗跌，其中科技類股表現較佳，美元漲多拉回，有利亞幣反彈激勵亞股，外資在台股操作維持偏空，但看好台幣短線有望止貶，指數跌深有機會反彈。

資深分析師林成蔭表示，影響股市的長期因素是景氣、短期因素是資金，目前景氣還在擴張期，「短空、中長多」的趨勢目前不需要改變，後續則要再關注總體經濟數據。

他進一步分析，川普主要目的是反制中國的反擊動作，美股有止跌反彈的跡象，因為檯面下傳出美中雙方已在磋商；但由於市場不確定性因素升高，投資氣氛仍趨向保守，但不至於看壞。他認為，美中貿易戰只是川普防堵中國崛起的一個環節，未來預估仍有其他動作，但預估對股市的衝擊會越來越小，未來可以回歸基本面。（編輯：張良知）1070625

原民豐年祭陸續登場 台東...日擬開發深海無人機 探查稀...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan