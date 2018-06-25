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中央社

共騎協力車巡禮柏林 3大教展現團結精神

中央社2018/06/25 12:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社柏林24日綜合外電報導）猶太教祭司和穆斯林伊瑪目今天在德國首都柏林市中心共騎雙人協力車，展現尊重不同宗教信仰和反對種族主義及反猶太主義的精神。

這場以「相見即尊重」（meet2respect）為名的活動受到多個宗教和公民團體支持，其中包括融合猶太教、基督教和穆斯林的「三教合一」基金會（House ofOne foundation）。

騎著雙人協力車的穆斯林神學家徹廷（EnderCetin）說：「我們這些伊瑪目和猶太教祭司，盼能樹立良好典範。」這場活動出動了25台雙人協力車，共有200名宗教領袖和支持者共襄盛舉。

自行車隊從柏林歐洲被屠殺猶太人紀念碑（Holocaust memorial）啟程，途經多座猶太教堂和清真寺，最終抵達倍倍爾廣場（Bebelplatz public square）。納粹1933年舉行惡名昭彰的焚書儀式，地點就在倍倍爾廣場。

「華盛頓郵報」（WP）報導，自行車隊也經過布萊茲雪德廣場（Breitscheidplatz）和廣場上在戰爭中受損的威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm MemorialChurch）。聖戰士2016年在此發動攻擊，駕駛卡車衝撞耶誕市集的群眾，導致12人喪命。

3大宗教的地方領袖共乘一輛三輪車，其中一人是基督教牧師。

3人之一的猶太教祭司納查馬（Andreas Nachama）說：「我們參與這場自行車巡禮活動，是因為我們的世界不願相信眾人皆由上帝創造，我們不爭論祂是誰，而是以不同的方式來崇拜祂。」

與他共乘三輪車的伊瑪目山奇（Sanci）將這場活動稱作是「我們的維和任務」，說「伊瑪目、猶太教祭司或基督教牧師共乘協力車…也共享責任」。

自2015年以來，湧入歐洲第一大經濟體德國的尋求庇護者已突破百萬大關，其中大多是穆斯林難民，種族歧視、仇恨言論和暴力攻擊在德國屢見不鮮。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070625

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