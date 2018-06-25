原民豐年祭陸續登場 台東今年146場

（中央社記者盧太城台東縣25日電）即將進入暑假觀光旺季，台東原住民豐年祭和收穫節 (祭)也跟著上場，7月1日建農部落首揭序幕。立委陳瑩提醒族人，善用歲時祭儀返鄉列車。

台東縣政府原住民族行政處整理今年的原住民族豐年祭和收穫節 (祭)時間、地點，自7月1日起由台東市建農部落阿美族豐年祭活動揭開序幕，並持續到8月19日，共計146場次，每個地點辦理時間2至8天。

計有阿美族76場次，噶瑪蘭族2場次，魯凱族3場次，排灣族56場次，卑南族9場次，

其中，自7月起台東市公所將辦理一連串的「馬卡巴嗨」系列活動，以及7月14日台東市普悠瑪部落海祭、7月10日至17日 (15日迎賓)台東市卡地布卑南族收穫祭、7月20、21日卑南鄉東興部落的東魯凱族收穫祭等，則是縣內較大型的祭典活動。