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中央社

日擬開發深海無人機 探查稀土等資源

中央社2018/06/25 12:07
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社東京25日綜合外電報導）日本政府有意開發能在約6000公尺深海與海面上設備傳輸資料，並在深海完成充電的無人潛水機技術，希望對探查日本近海海底如「稀土」等海洋資源有所助益。

日前一項研究顯示，日本海域可能蘊藏1600萬噸珍貴的「稀土」元素，引發各界關注，專家警告開採稀土代價高昂，技術門檻高。

不過，日本讀賣新聞報導，日本政府有意著手開發利用無人潛水機，潛入水深約6000公尺進行深海調查的技術，希望對探查日本近海海底如稀土等海洋資源有所助益。

要進行開發的深海無人潛水機，必須能在深海裡跟海面上的設備進行資料傳輸，也必須在海中完成充電。日本政府希望2022年度能進入實用階段。

開發無人潛水機屬於日本內閣府的「戰略創新創造計畫（SIP）」，預計7月就會正式決定。

日本政府開發了同時使用5台無人潛水機在水深2000公尺海中探查的技術，目前正在沖繩近海進行實證實驗。

運作方式是由海中的無人潛水機利用電磁波等探查海底資料後，透過音波回傳給海面上的中繼器；中繼器再利用衛星把資料傳進陸地上的研究據點。

不過，目前發現如果無人潛水機潛入更深的海中時，音波通訊變得很難傳送資料；而且無人潛水機電力最多只能連續使用10小時，所以必須經常返回母船充電，這些問題都待克服。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070625

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