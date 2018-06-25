優化企業經營環境 林伯豐提5建言

工商協進會今天舉行第25屆第一次會員大會，林伯豐致詞時指出，台股大盤指數站上萬點已經超過一年，在政府與行政團隊努力下，各種經濟數據也顯示經濟發展正朝正向發展，但國內外政經變化發展快速，干擾經濟發展的不確定因素仍然很多，包括美中貿易摩擦、美國退出伊朗核子協議、美國拒簽對抗保護主義的共同聲明，以及川金會的後續效應等。

國內部分，林伯豐提到包括電價已經在4月調漲3%，這點工商界勉強可以接受，但也期盼供電穩定、備轉容量率可以維持16%以上，尤其6月已經進入夏季電價，民生物價是否受影響而產生波動也是值得關注的議題。

林伯豐致詞時針對國內外當前經濟環境作上述表示，並就企業經營、社會對立、兩岸關係與區域經濟整合提出相關建議。

首先是優化經營環境部分，林伯豐表示，當前台灣的經營環境對企業並不友善，包括營所稅、資本工資都讓企業面臨經營困難，呼籲政府應加強優化企業投資與經營環境，協助企業改善經營環境，留住高端人才。

對於消除社會對立，林伯豐指出，國內目前存在勞資、貧富與政黨對立，而且氣氛更趨加劇，建議政府提出改善方案與對策。

另外，他也建議，政府在推動非核家園的過程中必須務實，尤其核二2號機上線後，讓台灣暫時可免於缺電危機中，體現核能發電對於供電穩定的重要性，呼籲政府在天然氣與綠能等替代能源尚未穩定供應前，應將核能發電列為選項之一。

在兩岸關係方面，林伯豐認為，目前兩岸關係處於停滯狀態，政府雖然採取維持現狀政策，但實際上兩岸現狀已經有所改變，希望政府能積極面對兩岸情勢，訂定雙方實質上都能接受的有利條件，並促進海基會、海協會兩會實際交流，協助企業將農漁產品外銷至大陸。

另外，他亦建議，政府要積極參與區域經濟整合，包括爭取參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的第二輪諮商與貿易夥伴洽簽經濟合作協議，同時適當開放國內市場，協助海外市場布局全球。（編輯：黃國倫）1070625