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中央社

搶救老樹 台中車站舊站廣場工程進行保護

中央社2018/06/25 12:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中火車站舊站前廣場工程將於月底完工，為保護前廣場區域2棵市府列管保護的老樹，台中市建設局今天表示，施工時採取保護措施，就地保留並改善棲地。

台中火車站舊站前廣場（廣6）工程正在施工中，預定6月底完工，建設局表示，前廣場區域有2棵市府列管老樹，包括樹齡70年的榕樹及樹齡50年的木棉樹，施工期間特別進行保護措施。

建設局指出，市府於106年11月推動「台中車站廣場（廣6）工程」，對於這2棵列管的榕樹及木棉樹，除了現地保留外，更加強棲地保護，營造良好生長環境；施工期間也要求工程單位對樹木進行保護措施，避免機具不慎碰撞老樹造成損傷，並設置「樹木保護區」及專案管理人。

所謂「樹木保護區」，建設局表示，是在開發或營建工程時，劃定一個區域，區域內禁止或限制某些活動，以防止或減少對區內樹木的潛在傷害，樹木保護區的設置範圍至少為樹木直徑的12倍，因老榕樹緊臨工區，導致保護區大小與形狀因為開發基地因素而受限制。

建設局指出，市府依據工區現況路型及可架設的範圍進行調整，清除榕樹根系土方移除堆置物，進行棲地改善，並依照台中市樹木保護委員會委員們的建議，在距離榕樹周圍3至5公尺處設置圍籬。目前2棵列管老樹都架設支撐架，未來樹下將設置木平台，保護樹木根部不受踩踏，預計6月底前完成改善。（編輯：劉政權）1070625

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